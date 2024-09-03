В Украине каждый гражданин обязан оплачивать коммунальные услуги, однако есть исключения, когда оплата не обязательна.

Украинцы, которые не находились в своей квартире или доме более 30 дней, могут быть освобождены от оплаты некоторых коммунальных услуг при предоставлении соответствующих документов. Для этого нужно подать письменное заявление и подтверждающие документы к поставщику услуг.

Об этом рассказала юрист проекта NACHBAR IN NOT "Каритас Тернополь" Мария Кутна.

В Украине каждый гражданин обязан оплачивать коммунальные услуги, но есть исключения, когда оплата не обязательна.

Согласно Закону Украины "О жилищно-коммунальных услугах", если лицо не проживало в своей квартире или доме более 30 дней, оно имеет право не оплачивать некоторые коммунальные услуги. Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо предоставить документальное подтверждение непроживания, которое может включать:

справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

справку о прохождении лечения, в том числе за границей;

справку о прохождении военной службы.

Эти документы нужно подать вместе с письменным заявлением к поставщику коммунальных услуг. После рассмотрения документов поставщик услуг произведет перерасчет, и сумма будет либо списана, либо засчитана как переплата.

Также пенсионеры, работавшие в определенных профессиях в сельской местности и продолжающие проживать там, имеют право на 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, твердого горючего и сжиженного газа. Это льгота предоставляется при условии, что среднемесячный доход на одного человека в семье не превышает 4 240 гривен.

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