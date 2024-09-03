Военный считает, что ситуацию может исправить только "принудительная мобилизация", поскольку обычный рекрутинг не справляется с задачей.

В Киеве и других регионах Украины наблюдается забвение о войне, что приводит к нехватке добровольцев. Это, в свою очередь, создает проблему среди призванных, где не хватает тех, кто осознает реальность войны, а не только выполняет свои обязанности по принуждению.

Об этом в интервью "Армия TV", 1 сентября, заявил младший сержант 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады и исполнительный директор "VoxUkraine" Максим Скубенко.

"Слова о том, что "власть провалила мобилизацию" — это издевательство. Никто ничего не проваливал. Вы живете хорошей жизнью именно потому, что власти пытались выдержать этот баланс. Хотите непроваленный план мобилизации? У меня для вас плохие новости: если вы не хотите идти в блокпосты, они придут к вам", — объяснил военный.

Скубенко считает, что ситуацию может исправить только "принудительная мобилизация", поскольку обычный рекрутинг не справляется с задачей. По его мнению, люди могут отдавать предпочтение работе с беспилотниками, а не службе в пехоте, хотя именно пехотинцев и штурмовиков сейчас больше не хватает на фронте.

Военный подчеркнул, что если Россия мобилизует миллионы своих граждан, Украина может не выдержать такого напряжения, поскольку физически не хватает ресурсов для сдерживания агрессора.

"Если эти люди не появятся, иначе к паре больших городов это "нашествие" добежит", - добавил он.

Последние новости Украины:

Напомним, задержан заместитель Министра энергетики Украины.

Как сообщала Politeka, в Украине обнаружили новый скандал на закупках для военных.

Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.