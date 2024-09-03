Некоторые пенсионеры имеют право на специальные надбавки к пенсии, размер которых зависит от возраста и других факторов. В сентябре некоторые категории украинцев получат эти надбавки. Да, пенсионеры, которые достигнут новой возрастной категории в сентябре, получат повышенные надбавки. Об этом говорится в сообщении ПФУ.

В настоящее время надбавки по возрасту распределяются следующим образом:

Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет получают дополнительно 300 гривен.

Пенсионеры в возрасте от 75 до 79 лет – 456 гривен.

Пенсионеры в возрасте от 80 лет – 570 гривен.

Следовательно, те пенсионеры, которые в сентябре достигнут 75 или 80 лет, автоматически получат соответственно повышенную надбавку по возрасту. Надбавка по возрасту предоставляется пенсионерам, отвечающим следующим критериям:

Получают пенсию по возрасту.

Достигли возраста 70 лет и старше.

Их общая пенсионная выплата составляет менее 10 340,35 гривен.

Пенсионный фонд Украины автоматически назначает такую ​​надбавку, если пенсионер отвечает этим условиям.

Напомним, что с 1 марта 2024 года минимальный размер пенсии вырос. Теперь сумма, которую может получать лицо, зависит от его здоровья, приобретенного стажа и возраста.

Минимальные пенсионные выплаты менее 3 тысяч гривен получают:

Пенсионеры, не работающие (без учета стажа), имеют право на не менее 2 725 гривен.

Пенсионеры до 70 лет с полным стажем 30 лет для женщин или 35 лет для мужчин получают 2 980 гривен.

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Как писала Politeka, украинские пенсионеры могут получать больше выплат, названо главное условие.

Также Politeka сообщала, в ПФУ предупредили, что нужно срочно сделать.