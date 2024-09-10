В сентябре 2024 г. начнется регистрация на денежную помощь в рамках программы многоцелевой финансовой поддержки от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Выплаты будут доступны в Кировоградской области.
Об этом сообщает сайт unhcr.org . Кто сможет получить финансовую помощь
Финансовую помощь от ООН в Кировоградской области смогут получить следующие категории граждан:
- внутренне перемещенные лица, переехавшие в течение последних шести месяцев;
- лица, вернувшиеся в Украину после вынужденного выезда за границу;
- граждане, вернувшиеся к постоянному месту жительства после перемещения в другие регионы страны после 24 февраля 2022 года.
Также для получения помощи нужно соответствовать определенным критериям уязвимости:
- семья с одним из родителей и детьми младше 18 лет или проживанием с лицами в возрасте от 55 лет;
- домохозяйство, возглавляемое одиноким лицом пожилого возраста от 55 лет или лицом, имеющим на содержании детей до 18 лет;
- семья, имеющая членов с особыми потребностями, в том числе тяжелые заболевания или инвалидность.
Помощь доступна для лиц, не получавших финансовой поддержки от УВКБ ООН или других благотворительных организаций, учитывая критерии уязвимости.
Сумма пособия и порядок получения
Сумма финансовой помощи составляет 10,8 тыс. грн. на одного члена семьи (3,6 тыс. грн. на человека в течение трех месяцев).
Для подачи заявки необходимо предоставить подлинники документов каждого члена домохозяйства:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код;
- справка ВПЛ (при наличии);
- банковская карта заявителя;
- свидетельства о рождении детей;
- документ о законной опеке над ребенком (при наличии);
- удостоверение или медицинскую справку в случае инвалидности или хронического заболевания.
Регистрация на получение денежных выплат осуществляет команда БФ "Право на защиту". Информацию о выезде группы можно найти по ссылке .
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