В сентябре 2024 г. в Кировоградской области начнется регистрация на получение денежной помощи от УВКБ ООН для определенных категорий населения.

В сентябре 2024 г. начнется регистрация на денежную помощь в рамках программы многоцелевой финансовой поддержки от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Выплаты будут доступны в Кировоградской области.

Об этом сообщает сайт unhcr.org . Кто сможет получить финансовую помощь

Финансовую помощь от ООН в Кировоградской области смогут получить следующие категории граждан:

внутренне перемещенные лица, переехавшие в течение последних шести месяцев;

лица, вернувшиеся в Украину после вынужденного выезда за границу;

граждане, вернувшиеся к постоянному месту жительства после перемещения в другие регионы страны после 24 февраля 2022 года.

Также для получения помощи нужно соответствовать определенным критериям уязвимости:

семья с одним из родителей и детьми младше 18 лет или проживанием с лицами в возрасте от 55 лет;

домохозяйство, возглавляемое одиноким лицом пожилого возраста от 55 лет или лицом, имеющим на содержании детей до 18 лет;

семья, имеющая членов с особыми потребностями, в том числе тяжелые заболевания или инвалидность.

Помощь доступна для лиц, не получавших финансовой поддержки от УВКБ ООН или других благотворительных организаций, учитывая критерии уязвимости.

Сумма пособия и порядок получения

Сумма финансовой помощи составляет 10,8 тыс. грн. на одного члена семьи (3,6 тыс. грн. на человека в течение трех месяцев).

Для подачи заявки необходимо предоставить подлинники документов каждого члена домохозяйства:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

справка ВПЛ (при наличии);

банковская карта заявителя;

свидетельства о рождении детей;

документ о законной опеке над ребенком (при наличии);

удостоверение или медицинскую справку в случае инвалидности или хронического заболевания.

Регистрация на получение денежных выплат осуществляет команда БФ "Право на защиту". Информацию о выезде группы можно найти по ссылке .

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