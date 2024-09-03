Подполковник медицинской службы высказался о снижении призывного возраста, о котором часто можно услышать в последнее время.

Если есть возможность отсрочить снижение призывного возраста в Украине, следует использовать его как можно дольше. Такое мнение высказал врач, курирующий медициной восточного направления фронта, подполковник Роман Кузин.

"Это очень сложный вопрос. Если начнут идти ребята, которым 18-19, 20-25, то кто потом будет поднимать эту страну? Я считаю, если есть возможность откладывать это, то это нужно делать максимально", — пояснил Кузин.

Он вспомнил себя в 19-20 лет и отметил, что тогда еще был совсем ребёнком. Это обязательно приведет к серьезным психическим травмам. Переосознание после войны для молодых людей будет гораздо тяжелее, чем для тех, кто уже сформирован в возрасте 45-50 лет, с четко определенными жизненными ценностями. Для пожилых людей выходить из этого стресса будет легче. Впрочем, по его словам, старшим мужчинам воевать физически тяжелее.

"Это обострение всех хронических заболеваний, которые были до этого. Это сверхресурсы", - пояснил Кузин.

Напомним, в Украине принят закон, определяющий возрастные критерии для мобилизации. Согласно ему, призывной возраст для мужчин без военного опыта устанавливается с 25 лет. Это означает, что мужчин в возрасте от 18 до 24 лет нельзя мобилизовать, если у них нет предыдущего военного опыта. Однако у них есть возможность проходить службу по контракту.

Последние новости Украины:

Напомним, задержан заместитель Министра энергетики Украины.

Как сообщала Politeka, в Украине обнаружили новый скандал на закупках для военных.

Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.