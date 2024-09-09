Правительство приняло решение выплатить единовременную помощь в размере 21 тысячи гривен жителям прифронтовых территорий Украины на приобретение твердого топлива для подготовки к зимнему периоду.

Жители прифронтовых территорий Украины получат финансовую помощь на подготовку к отопительному сезону, которая возместит расходы на приобретение твердого топлива. Такое решение приняло правительство .

Кто получит помощь в размере 21 тысяч гривен

Согласно правительственному решению, разовая финансовая поддержка будет предоставлена ​​уязвимым категориям домохозяйств, проживающих на прифронтовых территориях. Размер пособия будет составлять 21 тысячу гривен, которые можно будет использовать на приобретение твердого топлива для обогрева жилья в зимний период.

"Утвержден Порядок предоставления единовременной денежной помощи населению на период отопительного сезона 2024/25 годов для приобретения твердого печного бытового топлива", - отмечается в правительственном решении.

Кто имеет право на помощь

Денежную поддержку смогут получить жители, постоянно проживающие в следующих областях:

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Луганский;

Донецкий;

Днепропетровской;

Запорожский;

Николаевской;

Черниговской.

Это касается жителей 10-километровой зоны от государственной границы с РФ или линии столкновения (на момент подачи заявления), а также территорий, где ведутся или возможны боевые действия, в домах, отапливаемых твердым топливом.

Список общин и населенных пунктов, жители которых смогут получить такую ​​помощь, будет определен областными государственными администрациями согласно установленным требованиям.

Последние новости Украины:

Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости

Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь

Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история