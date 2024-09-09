Жители прифронтовых территорий Украины получат финансовую помощь на подготовку к отопительному сезону, которая возместит расходы на приобретение твердого топлива. Такое решение приняло правительство .
Кто получит помощь в размере 21 тысяч гривен
Согласно правительственному решению, разовая финансовая поддержка будет предоставлена уязвимым категориям домохозяйств, проживающих на прифронтовых территориях. Размер пособия будет составлять 21 тысячу гривен, которые можно будет использовать на приобретение твердого топлива для обогрева жилья в зимний период.
"Утвержден Порядок предоставления единовременной денежной помощи населению на период отопительного сезона 2024/25 годов для приобретения твердого печного бытового топлива", - отмечается в правительственном решении.
Кто имеет право на помощь
Денежную поддержку смогут получить жители, постоянно проживающие в следующих областях:
- Сумской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Луганский;
- Донецкий;
- Днепропетровской;
- Запорожский;
- Николаевской;
- Черниговской.
Это касается жителей 10-километровой зоны от государственной границы с РФ или линии столкновения (на момент подачи заявления), а также территорий, где ведутся или возможны боевые действия, в домах, отапливаемых твердым топливом.
Список общин и населенных пунктов, жители которых смогут получить такую помощь, будет определен областными государственными администрациями согласно установленным требованиям.
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