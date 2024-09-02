Звезда проекта "Зважені та щасливі", блогерка и диетолог Юлия Науменко рассказала, как приготовить кабачковый пирог, а также овощной салат по-корейски.
"Ваша порция на один прием пищи: половина кабачкового пирога + половина салата", – отметила звезда "Зважені та щасливі".
Для приготовления кабачкового пирога звезда "Зважені та щасливі" берет следующие ингредиенты:
- кабачок – 200 г
- яйца – 3 шт.
- овсянка плющенная перемолотая - 60 г
- помидор – 50 г
- сыр твердый (жирностью до 30%) – 50 г
- сметана - 1 ч.л.
- горчица – капля
- соль и любимые специи – по вкусу
Кабачок натираем на крупной терке, даем немного постоять и сливаем лишнюю жидкость. К кабачку добавляем молотую овсянку, яйца, натертый чеснок, специи и перемешиваем.
В форму, смазанную растительным маслом, выкладываем кабачковую массу и смазываем ее сверху соусом из сметаны и горчицы. Также сверху выкладываем нарезанный помидор, посыпаем тертым сыром и отправляем запекаться в разогретой до 180 градусов духовке на 20 минут.
Звезда "Зважені та щасливі" отметила, что по желанию запеканку можно готовить не в духовке, а в микроволновке или просто на сковородке.
Чтобы приготовить салат по-корейски, победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко использовала:
- капуста - 100 г
- морковь – 50 г
- перец болгарский – 50 г
- чеснок – 1 зуб
- уксус – 1 ч. л.
- кунжут – 2 ч. л.
- масло оливковое – 2 ч.л.
- щепотка соли и паприки
Тонко нарезаем морковь и перец. Нашинкованную капусту подсаливаем, чтобы она пустила сок, и смешиваем с морковью и перцем.
Добавляем тертый чеснок, растительное масло, уксус, паприку, соль и хорошо разминаем. После этого добавляем кунжут и оставляем салат по-корейски мариноваться на час.
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