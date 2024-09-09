Клиент ПриватБанка заявил, что ему отказали в услуге "Оплата частями" из-за его военного статуса, тогда как банк объяснил, что отказ связан с разными условиями предоставления кредитных лимитов.

Клиент ПриватБанка, являющийся военнослужащим, сообщил, что банк отказал ему в услуге "Оплата частями". Он считает, что это произошло именно из-за его военного статуса.

Об этой ситуации рассказывается на портале Минфин .

Мужчина отметил, что с 2008 года пользуется кредитной картой ПриватБанка ответственно. Его зарплата поступает на счет в банке, а установленный кредитный предел составляет 200 тыс. грн. Однако когда он попытался воспользоваться "Оплатой частями" для покупки товара за 40 тыс. грн, банк отказал.

"Мне нужно было купить товар на сумму 40 тыс. грн с оплатой частями на два месяца. Мне отказали, аргументируя это тем, что я военный. Долго выяснял причину отказа, потому что сначала меня уверяли, что есть проблема в кредитной истории, что есть откровенной ложью", - написал мужчина.

Комментарий ПриватБанка

В ПриватБанке пояснили, что лимит по услуге "Оплата частями" может отличаться от общего кредитного лимита карты.

"Это два разных лимита. Наличие лимита по кредитной карте не гарантирует, что на такую ​​же сумму будет установлен лимит по "Оплате частями". Если у вас уже есть лимит на карте, вы можете пользоваться им. В дальнейшем банк может пересмотреть свое решение и предоставить лимит на оплату частями", - отметили представители банка.

Позже клиент добавил, что сотрудники банка уточнили: проблема связана не с его картой, а с магазинами, в которых он планировал совершить покупку.

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