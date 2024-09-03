С 1 сентября в Украине вступил в силу новый закон, упрощающий условия работы бизнеса во время военного положения. Теперь предприятия могут функционировать на основе деклараций без необходимости получения дополнительных разрешительных документов, а лицензии автоматически удлиняются. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос").

Закон призван облегчить работу бизнеса, придавая предприятиям гибкость и быстроту в решении вопросов, касающихся лицензирования и разрешительных процедур.

Закон предусматривает несколько ключевых новшеств:

Декларативный принцип работы: Предприятия смогут получать право на осуществление отдельных видов хозяйственной деятельности путем подачи деклараций в органы лицензирования, разрешительные органы и Центры предоставления административных услуг (ЦНАПов). Это позволяет избежать длительного ожидания разрешительных документов, что значительно сокращает время на бюрократические процедуры и помогает бизнесу быстрее адаптироваться к изменениям.

Срок действия деклараций: Поданные декларации будут действительны в течение военного положения и до конца календарного года, в котором это состояние будет прекращено или отменено. После завершения военного положения декларации будут оставаться действительными еще не менее трех месяцев.

Продление срока действия лицензий: Все лицензии, выданные до начала военного положения, автоматически продлеваются на весь период военного положения и на три месяца после его завершения.

Остановка плановых проверок: На период военного положения останавливается проведение плановых проверок органов лицензирования соблюдения требований законодательства в сфере лицензирования. Это позволит бизнесу сконцентрироваться на основной деятельности без риска дополнительных административных давлений.

Определение порядка представления деклараций: Кабинет Министров Украины разработает и утвердит порядок представления деклараций и перечень сведений, которые должны быть внесены в декларацию. Будет также утвержден перечень видов хозяйственной деятельности, которые могут осуществляться только из декларации. Это обеспечит дополнительный контроль за видами деятельности, имеющими значение для государственной безопасности или общественного здоровья.

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