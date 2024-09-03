В настоящее время злоумышленница находится под стражей и ей грозит до 12 лет заключения.

Контрразведка Службы безопасности задержала в Николаеве очередного информатора военной разведки России. Она собирала координаты объектов для планирования новых ракетно-дроновых ударов по городу. Подробности сообщила пресс-служба СБУ .

Враг пытался нацелиться на заводы и производственные цеха оборонно-промышленного комплекса Украины. Для обхода систем ПВО агрессор пытался узнать места базирования зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ. Для этого российская спецслужба привлекла свою осведомительницу — бывшую бухгалтершу местного предприятия. Злоумышленница объезжала город по разным маршрутам на общественном транспорте и осуществляла разведку пешком, чтобы выявить потенциальные цели.

Когда женщина находила «целевой» объект, она фиксировала его на камеру телефона, выдавая это за обычный разговор. Полученные данные она систематизировала в отчет для российского куратора — кадрового сотрудника Главного управления Генерального штаба ВС РФ (ГРУ), чьи данные уже известны контрразведчикам СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали подрывную деятельность агента и заранее задержали ее. У злоумышленницы изъят мобильный телефон, который она использовала для связи с оккупантами.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по части 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины, касающейся несанкционированного разглашения информации о перемещении оружия, вооружения, боевых припасов или размещении Вооруженных Сил Украины.

В настоящее время злоумышленница находится под стражей и ей грозит до 12 лет заключения.

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