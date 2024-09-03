Вот как легко и вкусно приготовить картофель с салом и маком, используя традиционный рецепт из Винницкой области.

Этот традиционный рецепт из Винницы позволяет приготовить вкусный картофель с салом и маком, что удивит вас своей текстурой и богатством вкуса. В сезон молодого картофеля, когда он становится более доступным, попробуйте приготовить вкусный картофель с салом и маком по рецепту от Владимира Ярославского . Отметьте для себя, как вкусный картофель с салом и маком можно подавать с добавлением свежего укропа.

Ингредиенты (на 3 порции):

Молодой картофель – 800 г

Сало – 80 г

Мак – 40 г

Чеснок – 5 зубчиков

Соль – по вкусу

Перец душистый молотый – по вкусу

Приготовление:

Замочите картофель в холодной воде на 20-30 минут, затем почистите жесткой стороной губки, снимая только тонкую кожуру. Положите картофель в кастрюлю, залейте холодной водой вверх, посолите. Доведите до кипения и варите на медленном огне 20-25 минут, чтобы приготовить вкусный картофель с салом и маком. Обжарьте мак на сухой хорошо разогретой сковороде несколько минут, затем пересыпьте в миску. Нарежьте сало мелкими кусочками и поджарьте до образования шкварок. Убавьте огонь, добавьте к салу мелко порезанный чеснок и обжарьте его на очень низком огне 10-15 секунд. Добавьте готовый картофель к шкваркам, хорошо перемешайте и добавьте мак. Это позволит приготовить вкусный картофель с салом и маком, который можно подавать с нарезанным свежим укропом.

Таким образом вы сможете приготовить вкусный картофель с салом и маком, наслаждаясь классическим украинским блюдом с приятным ароматом и богатым вкусом.

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