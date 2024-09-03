Этот зеленый гаспачо приобретет свой свежий цвет благодаря зеленому болгарскому перцу, шпинату и огурцам, а его вкус будет нежным и освежающим. Если вы хотите приготовить зеленый гаспачо, этот рецепт станет отличным выбором.
Обычно гаспачо ассоциируется с томатами и красным цветом, но Владимир Ярославский предлагает вам попробовать приготовить зеленый гаспачо на основе огурцов и шпината.
Оригинальный рецепт предполагает использование чеснока конфи в растительном масле, но для приготовления зеленого гаспачо можно использовать свежий чеснок, и вкус блюда не пострадает.
Если вы уже пробовали традиционный гаспачо, попробуйте приготовить зеленый гаспачо по этому рецепту. Для гарнира подойдут редис, измельченная зелень или моцарелла.
Ингредиенты для 2 порций:
- Желтые томаты – 440 г
- Шпинат – 80 г
- Зеленый болгарский перец – 80 г
- Огурец – 130 г
- Чеснок – 3 зубчика
- Оливковое масло – 15 мл
- Сок лимона – 10 мл
- Соль – по вкусу
Приготовление:
-
Томаты надрежьте с одной стороны, удалите плодоножки, бланшируйте в кипятке 25 секунд, а затем поместите в холодную воду со льдом. Когда остынут, снимите кожуру.
-
Очистите перец от кожуры, промойте листья шпината и нарежьте огурцы.
-
Измельчите все овощи вместе с чесноком и растительным маслом в блендере до однородной массы.
-
Добавьте соль и сок лимона по вкусу.
-
Процедите суп через сито, чтобы получить только нежную часть и поставьте в холодильник на 40-60 минут.
Теперь вы знаете, как приготовить зеленый гаспачо, и этот рецепт поможет вам разнообразить вашу кулинарную коллекцию.
Последние новости Украины:
Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости
Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь
Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история