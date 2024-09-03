Узнайте, как приготовить зеленый гаспачо с освежающими огурцами, шпинатом и зеленым перцем по рецепту Владимира Ярославского.

Этот зеленый гаспачо приобретет свой свежий цвет благодаря зеленому болгарскому перцу, шпинату и огурцам, а его вкус будет нежным и освежающим. Если вы хотите приготовить зеленый гаспачо, этот рецепт станет отличным выбором.

Обычно гаспачо ассоциируется с томатами и красным цветом, но Владимир Ярославский предлагает вам попробовать приготовить зеленый гаспачо на основе огурцов и шпината.

Оригинальный рецепт предполагает использование чеснока конфи в растительном масле, но для приготовления зеленого гаспачо можно использовать свежий чеснок, и вкус блюда не пострадает.

Если вы уже пробовали традиционный гаспачо, попробуйте приготовить зеленый гаспачо по этому рецепту. Для гарнира подойдут редис, измельченная зелень или моцарелла.

Ингредиенты для 2 порций:

Желтые томаты – 440 г

Шпинат – 80 г

Зеленый болгарский перец – 80 г

Огурец – 130 г

Чеснок – 3 зубчика

Оливковое масло – 15 мл

Сок лимона – 10 мл

Соль – по вкусу

Приготовление:

Томаты надрежьте с одной стороны, удалите плодоножки, бланшируйте в кипятке 25 секунд, а затем поместите в холодную воду со льдом. Когда остынут, снимите кожуру. Очистите перец от кожуры, промойте листья шпината и нарежьте огурцы. Измельчите все овощи вместе с чесноком и растительным маслом в блендере до однородной массы. Добавьте соль и сок лимона по вкусу. Процедите суп через сито, чтобы получить только нежную часть и поставьте в холодильник на 40-60 минут.

Теперь вы знаете, как приготовить зеленый гаспачо, и этот рецепт поможет вам разнообразить вашу кулинарную коллекцию.

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