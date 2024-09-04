Прокуроры Криворожской центральной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении женщины.

В Днепропетровской области будут судить экс-должность исполкома Криворожского городского совета. Стало известно, что она приобрела квадрокоптеры для военных с убытком в 1,5 миллиона гривен.

Подробности сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

Расследование установило, что в сентябре 2022 года обвиняемая заключила договор с ООО на закупку 50 квадрокоптеров для подразделений Сил территориальной обороны Кривого Рога.

Она не обеспечила надлежащий контроль за использованием бюджетных средств, поскольку закупленные квадрокоптеры были значительно дороже рыночной цены. В результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей местный бюджет понес убытки на сумму 1,5 млн грн.

Прокуроры Криворожской центральной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшей главной специалистки отдела одного из исполкомов Криворожского горсовета по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Для обеспечения возмещения ущерба прокурор подал в суд гражданский иск. Досудебное расследование проводили следователи Криворожского районного управления полиции ГУНП в Днепропетровской области, а оперативное сопровождение обеспечивало Управление СБУ области.

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