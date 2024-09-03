Быстрым рецептом вкусных и хрустящих маринованных кабачков поделилась кулинарная блогерка, автор книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина.⠀
"Кабачки получаются сладенькие, хрустящие и ароматные!", – советует блогерка.
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Для приготовления маринованных кабачков нам понадобятся:
- кабачки - 500 г
- укроп – пол пучка
- чеснок – 2-3 зуб.
Для маринада берем:
- соль – 3/4 ч.л.
- мед - 2 ч.л.
- уксус (винный или яблочный) – 3 ст.л.
- растительное масло (блогерка использует оливковое) – 50 г
Кабачки моем, чистить от кожуры их не нужно. Нарезаем кабачки как можно более тонкими кружочками.
"Для этого подойдет слайсер, шинковка или даже нож для чистки овощей", - отметила кулинар.
Складываем нарезанные кабачки в миску или контейнер, добавляем мелко нарезанный укроп, нарезанный, натертый или выжатый через пресс чеснок и перемешиваем.
Чтобы приготовить маринад, смешиваем уксус, растительное масло, мед и соль, ставим смесь на огонь и нагреваем просто до растворения ингредиентов, доводить до кипения не нужно.
Заливаем кабачки маринадом, хорошо перемешиваем и отправляем в холодильник. Периодически нужно перемешивать кабачки, чтобы они более равномерно промариновались.⠀
"Готовность кабачков зависит от того, как тонко порезали. Если очень тоненько – через 2 часа уже можно пробовать", – пояснила блогерка.
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