Маринованные кабачки готовятся очень просто и быстро, а в результате у вас получится невероятно вкусная закуска, которая станет идеальным дополнением к любому блюду.

Быстрым рецептом вкусных и хрустящих маринованных кабачков поделилась кулинарная блогерка, автор книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина.⠀

"Кабачки получаются сладенькие, хрустящие и ароматные!", – советует блогерка.

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Для приготовления маринованных кабачков нам понадобятся:

кабачки - 500 г

укроп – пол пучка

чеснок – 2-3 зуб.

Для маринада берем:

соль – 3/4 ч.л.

мед - 2 ч.л.

уксус (винный или яблочный) – 3 ст.л.

растительное масло (блогерка использует оливковое) – 50 г

Кабачки моем, чистить от кожуры их не нужно. Нарезаем кабачки как можно более тонкими кружочками.

"Для этого подойдет слайсер, шинковка или даже нож для чистки овощей", - отметила кулинар.

Складываем нарезанные кабачки в миску или контейнер, добавляем мелко нарезанный укроп, нарезанный, натертый или выжатый через пресс чеснок и перемешиваем.

Чтобы приготовить маринад, смешиваем уксус, растительное масло, мед и соль, ставим смесь на огонь и нагреваем просто до растворения ингредиентов, доводить до кипения не нужно.

Заливаем кабачки маринадом, хорошо перемешиваем и отправляем в холодильник. Периодически нужно перемешивать кабачки, чтобы они более равномерно промариновались.⠀

"Готовность кабачков зависит от того, как тонко порезали. Если очень тоненько – через 2 часа уже можно пробовать", – пояснила блогерка.

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