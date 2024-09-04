Им грозит до 8 лет тюрьмы – ведется рассмотрение возможности дополнительной квалификации их преступных действий.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция ликвидировали криминальную группировку, которая выполняла заказы из России на организацию поджогов в Украине. Во время спецоперации в Херсоне, Одессе и Николаеве задержаны организатор и три члена преступной группы, действовавшей под координацией фсб.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По указанию окупантов их приспешники занимались поджогом служебных автомобилей Сил обороны, в том числе военных пикапов, используемых для боевых задач.

Координатором группы оказался бывший заключенный из Херсона, ранее отбывавший наказание за наркоторговлю. Он привлек к преступной деятельности свою сожительницу и еще два криминальных элемента, с которыми познакомился во время заключения.

По данным следствия, фигуранты перемещались сразу по трем областным центрам, где сначала отслеживали автомобили украинских защитников, а затем согласовывали потенциальные цели с российским куратором.

После получения разрешения злоумышленники ночью подъезжали к местам парковки военных автомобилей и поджигали их. Возгорание они фиксировали на минивидеокамере, а видео передавали координатору на флеш-носителях, который отчитывался в фсб.

Злоумышленникам удалось поджечь пять транспортных средств сил обороны.

Сотрудники СБУ задержали руководителя группировки и его сожительницу в Одессе, а двух исполнителей поджогов – в Херсоне.

Согласно данным следствия, организатор преступной группы был известен ФСБ еще во время пребывания в тюрьме. После освобождения бывший заключенный получил предложение о сотрудничестве от российской спецслужбы.

Во время обысков у задержанных изъят автомат Калашникова, пистолет с патронами, гранаты Ф-1 и РГД-5, флеш-носители, видеокамеру и мобильные телефоны с поличным.

Злоумышленники задержаны и находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы. Ведется рассмотрение возможности дополнительной квалификации их преступных действий.

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