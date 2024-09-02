Приготовить хлеб в домашних условиях очень просто – звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская поделилась рецептом доступной и вкусной домашней чиабатты.

Победительница и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусную домашнюю чиабатту, мягкую внутри и с хрустящей корочкой.

"Друзья, этот хлебчик сможет приготовить каждый, даже в домашних условиях. Простые и доступные продукты, а вкусно как…", – советует звезда "Мастер Шеф".

Чтобы приготовить домашнюю чиабатту, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использует следующие ингредиенты:

дрожжи свежие прессованные – 3 г

мука – 400 г+ для подпила

соль – 5 г

вода - 320 г

масло – 15 г

Сначала в миске смешиваем воду с дрожжами и растительным маслом. Далее добавляем просеянную муку, соль и замешиваем тесто. Миску с тестом "Мастер Шеф" Елизавета Глинская накрывает полотенцем и оставляет при комнатной температуре на 10 часов.

После этого на припыленный мукой пергамент выкладываем тесто, сверху тоже присыпаем мукой, формируем из теста прямоугольник и разрезаем его пополам. Снова накрываем тесто полотенцем и оставляем на 20 минут.

Тем временем духовку вместе с противнем (!) разогреваем до 240 градусов. Пергамент с чиабаттой кладем на разогретый противень и выпекаем в течение 20-25 минут. За 5 минут до готовности переворачиваем чиабатту, чтобы низ также стал хрустящим.

А подавать чиабатту "Мастер Шеф" Елизавета Глинская советует вместе с запеченным чесноком. Для этого две головки чеснока чистим, складываем в маленькую формочку, заливаем растительным маслом, добавляем несколько веточек тимьяна и запекаем при 180 градусах примерно 25-30 минут.

Запеченный чеснок разминаем вилкой и смешиваем с мелко нарезанной зеленью (укропом или петрушкой) и солью по вкусу.

Чиабатту "Мастер Шеф" Елизавета Глинская разрезает пополам подсушивает в разогретой до 190 градусов духовке до золотистости, затем смазывает чесночной пастой и запекает еще буквально 2 минуты при 220 градусах.

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