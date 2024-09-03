На своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как в его семье готовят холодный борщ, чтобы он был максимально насыщенным и вкусным.
На три больших порции холодного борща "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- свекла запеченная – 2-3 шт. среднего размера
- огурец – 1 шт.
- яйца вареные – 3 шт.
- редис – 2-3 шт.
- куриный бульон или сыворотка – 500 г
- бедро куриное отварное – 1 шт.
- зелень (зеленый лук, укроп, петрушка) – побольше
- горчица – 2 ч.л.
- сок трети лимона
- сметана 20% - 150 г
- соль – по вкусу
По желанию можете делать холодный борщ без мяса, или заменить куриное бедро на то, что вы любите больше. Свеклу можно брать и вареную, но "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует запекать, так она получается аж сладкой.
Запеченную свеклу, огурец, яичный белок, редис и куриное бедро "Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает мелкими кубиками, зелень – мелко. Складываем нарезанные ингредиенты в большую кастрюлю.
Добавляем яичные желтки, растертые с горчицей, заливаем все лёгким куриным бульоном или сывороткой. Доводим холодный борщ до вкуса солью, лимонным соком и горчицей.
Перед подачей "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дает холодному борщу постоять в холодильнике минимум час. Добавляем сметану – и можно наслаждаться.
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