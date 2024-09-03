На своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как в его семье готовят холодный борщ, чтобы он был максимально насыщенным и вкусным.

На три больших порции холодного борща "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

свекла запеченная – 2-3 шт. среднего размера

огурец – 1 шт.

яйца вареные – 3 шт.

редис – 2-3 шт.

куриный бульон или сыворотка – 500 г

бедро куриное отварное – 1 шт.

зелень (зеленый лук, укроп, петрушка) – побольше

горчица – 2 ч.л.

сок трети лимона

сметана 20% - 150 г

соль – по вкусу

По желанию можете делать холодный борщ без мяса, или заменить куриное бедро на то, что вы любите больше. Свеклу можно брать и вареную, но "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует запекать, так она получается аж сладкой.

Запеченную свеклу, огурец, яичный белок, редис и куриное бедро "Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает мелкими кубиками, зелень – мелко. Складываем нарезанные ингредиенты в большую кастрюлю.

Добавляем яичные желтки, растертые с горчицей, заливаем все лёгким куриным бульоном или сывороткой. Доводим холодный борщ до вкуса солью, лимонным соком и горчицей.

Перед подачей "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дает холодному борщу постоять в холодильнике минимум час. Добавляем сметану – и можно наслаждаться.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.

Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.