У себя Instagram победитель седьмого сезона "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить вкусные и пикантные маринованные помидоры без кожуры.

"Сохраните обязательно, это очень легко, это очень вкусно, потому что иногда самая лучшая еда простая и без украшений!", – советует звезда "Мастер Шеф".

Чтобы приготовить маринованные помидоры без шкурки, "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет следующие ингредиенты:

помидоры (твердые) – 1,5 кг

укроп – 70 г

чеснок – 5 зуб.

горчица в зернах сухая – 1 ст.л.

лавровый лист – 3 шт.

перец черный горошком – 1 ч.л.

уксус яблочный – 4 ст.л.

душистый перец горошком – 7 шт.

сахар – 3 ст.л.

соль – 2,5 ст.л.

вода – 1,5 л

перец чили – 2 шт.

Сначала нужно бланшировать томаты. На каждом помидоре "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский делает надрез на кожице крест-накрест, погружает их в кипяток, затем перекладывает в ледяную воду и чистит от кожицы.

Для маринада 1,5 л воды доводим до кипения, добавляем соль, сахар, перец черный и душистый горошком, лавровый лист и горчицу зернами. Размешиваем маринад до растворения сахара и соли и отставляем, чтобы он немного остыл, и был теплым, а не горячим.

Два зубчика чеснока "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский натирает на терке, а еще два нарезает тоненькими слайсами.

Помидоры без кожуры складываем в миску, добавляем чеснок, мелко нарезанный укроп, разрезанные пополам перцы чили, заливаем маринадом и перемешиваем. Чтобы помидоры хорошо промариновались, отправляем их в холодильник минимум на 5 часов, а лучше на ночь.

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