Шаманка Сейраш заявила, что операция ВСУ в Курщине даст нам неожиданные преимущества относительно того, что будет происходить в самой россии, и на Покровском направлении у нас тоже есть шанс.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Я так понимаю, была ставка на то, чтобы они на Курское направление отвели часть значительную каких-то своих войск не важно с какого направления. Они сделали ставку на срочников и преимущественно на них. То есть там если и есть боевые бригады, я имею в виду опытные боевые бригады, то их там определенное количество, а все остальное проходит по Пажам. Но для россии тема срочников, как ни крути, достаточно болезненна и не совсем стабильна, вот в чем момент.

Поэтому здесь у нас не оправдалось то, что мы хотели первично, но получается, что у нас появилась такая вторая цель, которая вылезает у тех же срочников, а оттуда в определенные какие-то внутренние напряжения, передряги и проблематику для врага отбить назад свои территории.

Оно, я не скажу, что прямо завтра улучшает ситуацию, но в определенном долгом промежутке времени оно действительно вносит такие приятные коррективы.

Ситуация на Покровском направлении. У меня постоянно вылезает одна и та же история, что там есть какая-то ландшафтная точка, которая позволит нам, если все окей, остановить темпы наступательных действий, приостановить врага, стопнуть, не дать ему возможности серьезного продвижения вперед. Для этого ресурсы, возможности действительно есть.

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