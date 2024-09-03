Этот рецепт от звезды одного из сезонов "Мастер Шеф" Макса Пустовита универсальный – вы можете готовить плов как в домашних условиях, так и на природе в казане.

На своей странице в Instagram участник кулинарного шоу "Мастер Шеф" Макс Пустовит поделился рецептом плова, который получится вкусным и рассыпчатым с первого раза.

Для приготовления плова "Мастер Шеф" Макс Пустовит берет следующие ингредиенты:

свиной ошеек – 500 г

морковь – 500 г

лук – 500 г

рис Басмати - 450 г

вода (кипяток)

лавровый лист – 2 шт.

барбарис сушеный – 25 г

изюм - 100 г

чеснок - 2 головки

специи для плова (можно купить готовые или сделать купаж самостоятельно)

растительное масло для жарки

соль, молотый черный перец, сахар – по вкусу

Участник "Мастер Шеф" отметил, что идеальная посуда для приготовления плова – это казан или керамическая кастрюля, но можно готовить в той, какая у вас есть.

Сначала нужно подготовить все ингредиенты: мясо нарезаем кусочками среднего размера, лук – полукольцами, морковь – соломкой. Рис хорошо промываем и немного замачиваем в воде. Барбарис и изюм предварительно замачиваем в теплой воде.

Сначала в казан наливаем достаточное количество растительного масла и очень хорошо его разогреваем. После этого "Мастер Шеф" Макс Пустовит сразу всыпает туда по 1 ст.л. соли и сахара без горки и доводит до состояния карамели, которая станет превращаться в пену янтарного цвета.

Бросаем в казан мясо и обжарим его до золотистости. Затем добавляем лук, морковь, специи и обжариваем все вместе.

Добавляем барбарис, изюм, засыпаем рис, разравниваем его, посередине добавляем две целые головки чеснока со срезанными верхушками и заливаем все кипятком, чтобы он покрыл рис примерно на 0,5 см. При необходимости добавляем еще немного соли.

Дальше "Мастер Шеф" Макс Пустовит готовит рис на минимальном огне примерно 40 минут – и вкусный плов готов.

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