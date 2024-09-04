В Украине лицам, достигшим 80-летнего возраста и получающим пенсию менее 10 340 гривен, предусмотрена доплата до 570 гривен. Впервые такая доплата была введена в 2020 году и составила 500 гривен.

В последнее время правила начисления минимальной пенсии и доплат за стаж претерпели изменения. До 1 октября 2011 года женщинам было достаточно 20 лет стажа, а мужчинам – 25 лет. Для получения полной пенсии необходимо иметь 30 лет стажа для женщин и 35 лет для мужчин.

Однако для ушедших на пенсию до этой даты старые условия остаются в силе, и размер их пенсии не был уменьшен.

В последние годы правительство ввело дополнительные доплаты для пенсионеров, имеющих соответствующий стаж.

В частности, с 1 марта 2024 года лицам старше 65 лет, которые не работают и имеют не менее 30 лет стажа для женщин или 35 лет для мужчин, пенсия устанавливается на уровне не менее 3370 гривен. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров №185 от 23 февраля 2024г.

За последние три месяца средняя пенсия в Украине увеличилась на примерно 73 гривны и сейчас составляет 5816 гривен. В январе 2024 средний размер пенсии составлял 5385 гривен. Если рассматривать изменения с начала полномасштабной войны, то пенсии выросли с 3991 гривны до 5816 гривен.

Источник: На пенсии.

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