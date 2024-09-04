По информации из материалов суда, во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и выразил раскаяние.

Военнослужащий из Запорожья скрылся с военной службы и вернулся в гражданскую жизнь. Причиной его поступка стал отказ командира предоставить ему отпуск. Об этом подробнее говорится в приговоре Шевченковского районного суда города Запорожья.

Согласно материалам суда, обвиняемый покинул место службы 18 сентября 2023 года и был задержан только 8 апреля 2024 года. В течение почти семи месяцев он проживал в гражданском статусе.

Как объяснил сам военнослужащий из Запорожья, он решил скрыться из-за того, что после полученной контузии не смог получить отпуск, на что командир ему отказал. Не увидев другого способа законно оформить отпуск, солдат вернул бронежилет и автомат, после чего самовольно вернулся домой. После побега обвиняемый военнослужащий приступил к работе на строительстве.

По информации из материалов суда, во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Суд признал его виновным и назначил пять лет лишения свободы.

Также сообщается, что в течение 30 дней с момента вынесения приговора решение можно было оспорить путем подачи апелляции. Сейчас обвиняемый не имеет возможности обжаловать приговор, поскольку он вступил в законную силу.

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