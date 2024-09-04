В суде обвиняемый признал свою вину и просил не назначать ему суровое наказание.

Житель Ровенской области получил повестку в территориальный центр комплектования, но не появился в установленное время. Суд наложил на него штраф в размере 5100 грн. Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Житель Ровенской области 16 июля получил повестку для обновления военно-учетных данных. Мужчина должен был явиться в территориальный центр комплектования на следующий день. Однако поскольку он не явился в указанное время, против него было возбуждено уголовное дело за уклонение от военного учета.

В суде обвиняемый признал свою вину и просил не назначать ему суровое наказание. Дубровицкий районный суд Ровенской области признал военнообязанного виновным в уклонении от военного учета во время мобилизации.

Судья Андрей Тарасюк, рассмотрев все материалы дела, назначил наказание в виде штрафа в размере 5100 грн. Приговор может быть оспорен.

Напомним, что в Хмельницкой области военнообязанный получил повестку и год скрывался от мобилизации. Сотрудники ТЦК сообщили, что мужчина не подавал жалоб на ВЛК и не явился для отправки на военную службу, а также не отвечал на телефонные звонки. Они подчеркнули, что не смогли найти его.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

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