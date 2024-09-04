Прокуроры Офиса Генерального прокурора передали в суд обвинительный акт против народного депутата Украины IX созыва от запрещенной политической партии ОПЗЖ и его бывшего помощника. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Им инкриминируется финансирование действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, захват государственной власти, изменение границ территории и государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины). Депутат также обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Расследованием установлено, что обвиняемые вместе с другими доверенными лицами нардепа после оккупации Крыма обеспечили регистрацию недвижимого имущества - дома и земельного участка в пгт Симеиз АР Крым по законам рф. Это имущество было приобретено депутатом в 2013 году через подконтрольное предприятие и доверенные лица.

В 2016 году для охраны имущества на временно оккупированном полуострове обвиняемые организовали заключение договора с незаконным военизированным формированием оккупационных властей в АР Крым – «ФГУП «Охрана» росгвардии по Республике Крым».

Впоследствии они организовали передачу и перечисление более 648,7 тыс. российских рублей росгвардии россии, участвующей в войне против Украины, за охрану имущества.

Кроме того, народный депутат был завербован ФСБ РФ и выполнял задачи одного из бывших заместителей секретарей СНБО, в 2014 году переехавшего в Москву.

Обвиняемый систематически распространял нарративы государства-агрессора через свои выступления и интервью, ведя подрывную деятельность против Украины. Он поддерживал пророссийские идеи развития Украины.

Народный депутат, осознавая оккупацию части территории Украины государством-агрессором, продолжал осуществлять подрывную деятельность против нашего государства. Обвиняемые находятся под стражей.

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