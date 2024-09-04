Согласно постановлениям, размер пенсии для отдельных групп лиц не может быть ниже 8 тысяч гривен.

В Украине установлено, что пенсия для определенных категорий граждан не может быть меньше 8 тысяч гривен. Среди них – чернобыльцы, включая лиц с инвалидностью и ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Согласно постановлениям, размер пенсии для отдельных категорий лиц не может быть меньше 8 тысяч гривен. Это, в частности, касается людей, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Для лиц с инвалидностью, вызванной Чернобыльской катастрофой, установлены специальные минимальные пенсии:

Инвалиды первой группы: 8187 гривен;

Инвалиды второй группы: 6549 гривен;

Инвалиды третьей группы: 5048 гривен;

Дети с инвалидностью: 5048 гривен.

Для чернобыльцев, участвовавших в ликвидации последствий аварии, пенсии рассчитываются как процентное соотношение к средней заработной плате в стране:

Инвалиды первой группы получают 100% средней зарплаты (13376 гривен);

Инвалиды второй группы – 80% от средней зарплаты (10 700 гривен);

Инвалиды третьей группы – 60% средней зарплаты (8025 гривен).

Несмотря на эти повышения для отдельных категорий, общий уровень пенсионных выплат в Украине остается достаточно низким. На сегодня средняя пенсия в Украине составляет около 5 810 гривен. Даже лица с 35 годами страхового стажа часто получают пенсию, которая значительно ниже средней суммы.

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