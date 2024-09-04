В Украине установлено, что пенсия для определенных категорий граждан не может быть меньше 8 тысяч гривен. Среди них – чернобыльцы, включая лиц с инвалидностью и ликвидаторов аварии на ЧАЭС.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Согласно постановлениям, размер пенсии для отдельных категорий лиц не может быть меньше 8 тысяч гривен. Это, в частности, касается людей, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.
Для лиц с инвалидностью, вызванной Чернобыльской катастрофой, установлены специальные минимальные пенсии:
- Инвалиды первой группы: 8187 гривен;
- Инвалиды второй группы: 6549 гривен;
- Инвалиды третьей группы: 5048 гривен;
- Дети с инвалидностью: 5048 гривен.
Для чернобыльцев, участвовавших в ликвидации последствий аварии, пенсии рассчитываются как процентное соотношение к средней заработной плате в стране:
- Инвалиды первой группы получают 100% средней зарплаты (13376 гривен);
- Инвалиды второй группы – 80% от средней зарплаты (10 700 гривен);
- Инвалиды третьей группы – 60% средней зарплаты (8025 гривен).
Несмотря на эти повышения для отдельных категорий, общий уровень пенсионных выплат в Украине остается достаточно низким. На сегодня средняя пенсия в Украине составляет около 5 810 гривен. Даже лица с 35 годами страхового стажа часто получают пенсию, которая значительно ниже средней суммы.
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Также Politeka сообщала, в ПФУ предупредили, что нужно срочно сделать.