Гороскоп на 4 сентября, вероятны крученые мячи, поэтому нам следует сделать все возможное, чтобы ожидать неожиданностей.

Овен

21 марта – 19 апреля

Вероятно, сегодня вы настроены на то, чтобы наслаждаться жизнью, однако, вы можете столкнуться с мощным напоминанием о том, что у вас все еще есть некоторые обязанности, которые нужно выполнить. Если вы не вычеркнете эти пункты эффективным образом, они могут стать еще большими проблемами, чем дольше вы будете ждать, пока о них позаботитесь. Будьте активны и займитесь своими делами пораньше, тогда вы сможете свободно развлекаться, не чувствуя на себе их бремени.

Телец

20 апреля-20 мая

Ваш знак не склонен сильно раскачивать лодку, но сегодня вы можете удивить даже себя своей реакцией на вопрос дома или в семье. Возможно, член семьи или сосед по комнате затеет с вами драку, и вы оба можете быть шокированы силой вашего возражения. Помните, вы несете ответственность за свою реакцию. Посчитайте до десяти, прежде чем говорить, чтобы убедиться, что вы не пожалеете о своих словах.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Что-то может вас удивить — то, о чем вы давно забыли или просто никогда не знали с самого начала. Независимо от того, будет ли это проектом возвращения или нет, он, скорее всего, привлечет ваше внимание и задержит его накрепко. Этот сюрприз не обязательно должен быть плохим, особенно если вы любите сюрпризы, но он, вероятно, займет большую часть вашего дня, так что будьте готовы к тому, что все изменится в одночасье.

Рак

21 июня-22 июля

Это тот день, когда вам, возможно, придется выбирать между тем, что вы хотите сделать, и тем, что вы должны сделать. Хотя вы можете начать день более чем готовым засучить рукава и приступить к работе, как раз в тот момент, когда вы наберете обороты, может возникнуть что-то еще, что встряхнет вашу концентрацию и соблазнит вас гораздо более захватывающими возможностями. Эти шансы не будут длиться вечно, так что используйте их, если они вам нужны.

Лев

23 июля – 22 августа

Вы можете проснуться и заняться ими первым делом сегодня утром, но хотя это здорово, что вы так воодушевлены своими планами и идеями, вам, возможно, стоит немного сбавить обороты и отнестись к вещам более осмотрительно. Вероятно, сегодня на горизонте появится что-то, что напомнит вам, что другие люди рассчитывают на вас, и вы не можете просто оставить их в подвешенном состоянии. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы показать всем, насколько вы надежны.

Дева

23 августа – 22 сентября

Хотя вы, возможно, более склонны иметь дело с настоящим, а не поддаваться полетам фантазии, время от времени не повредит, если вы немного отступите от проверки реальности и позволите себе плыть по течению в нечто менее определенное, менее конкретное и немного более беззаботное. Если вы сломаете свои структурированные границы, вы можете обнаружить что-то действительно особенное, поэтому измените свой серьезный подход к жизни сегодня и посмотрите, что произойдет.

Весы

23 сентября – 22 октября

Сегодня ветер дует в разных направлениях, и попытка понять, в какую сторону вам следует следовать, может оказаться сложной, особенно для вашего нерешительного знака. Вы, скорее всего, в хорошем настроении и готовы наслаждаться, но в то же время вы чувствуете, что вас что-то удерживает, словно веревка, которая тянет вас на более серьезную территорию. В обоих направлениях есть свои преимущества, так что не боритесь ни с тем, ни с другим; это противоречие не будет длиться вечно.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Эффективность правит днем, и вы более чем готовы проснуться и сделать сегодняшний день своим. Но пока вы, возможно, рветесь пойти и сделать себе имя, кто-то может появиться из ниоткуда и сбить вас с курса. Как бы это ни было больно, помните, что вы тот, кто имеет право сказать «нет», если это необходимо. Настоящий вопрос в том: захотите ли вы сказать «нет»? «Да» может того стоить.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Мир открывается вам, и вы можете быть приятно удивлены тем, что вас ждет в великом просторе. Тем не менее, исследуете ли вы его физически или метафорически, ваши обязанности придут, напоминая вам обо всем, что вам нужно сделать здесь и сейчас. Однако не думайте, что вам придется отказаться от более интересных занятий. Чем эффективнее вы сможете выполнить свой список дел, тем быстрее вы сможете вернуться к приключениям.

Козерог

22 декабря – 19 января

Вы, как правило, прекрасно справляетесь с застегнутым на все пуговицы стилем, подходя к вещам так же хладнокровно, как огурец, однако сегодня на вас надвигается довольно интенсивная энергия, и она может заставить вас немного разгорячиться. Главная проблема, с которой вы можете столкнуться, — это решить, воспринимать ли эти чувства всерьез или относиться к ним как к мимолетной прихоти. Вы можете потакать себе и сделать весь свой день более глубокими переживаниями, но жизнь может послать вам и несколько беззаботных моментов, так что вы можете выбирать.

Водолей

20 января – 18 февраля

Сегодня вы, возможно, готовы провести некоторое время в одиночестве, но кто-то, скорее всего, появится в вашей жизни, чтобы все встряхнуть, независимо от того, настроены вы на это или нет. Это может быть замечательно, и вам действительно может быть очень весело проводить время с этим человеком и наслаждаться жизнью. Однако он может так же легко надавить на ваши кнопки своим внезапным появлением, поэтому проведите границы там, где они вам нужны.

Рыбы

19 февраля-20 марта

В этом дне есть закономерность и плавный ритм, с которыми вы можете синхронизироваться, как только откроете глаза. Используйте эту эффективность, чтобы спокойно и быстро добираться до мест, будь то буквальные встречи или просто следующая задача в вашем контрольном списке. Некоторые неожиданные новости или корректировки могут встряхнуть ваш график, поэтому сделайте все возможное, чтобы не сбиться с пути, несмотря на любые странные сообщения. Вы летите слишком высоко, чтобы люди могли вас сбить.

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