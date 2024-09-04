Если мы будем избегать пиковых нагрузок утром и вечером, в ближайшее время можно избежать отключений света. Об этом заявил энергетический эксперт, председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский в эфире "Эспрессо".

Эксперт также спрогнозировал, какими будут отключения света в ближайшее время. Он объяснил, что в ближайшее время, если мы сами не будем создавать себе пики потребления утром и вечером, то можно вообще не иметь отключений.

"Ситуация такова, что без таких же налетов, которые мы сейчас с вами видели, мы будем видеть полное ли отсутствие отключений, я думаю, что аварийных отключений точно не будет, все уже прохладнее и прохладнее становится. И будем видеть, что даже нет отключений , даже немного есть экспорта днем ​​за границу, а в пики, может, одну очередь будут отключать у нас", – сказал Андрей Закревский.

Эксперт также отметил, что даже в отсутствие обстрелов полностью избежать отключений света будет сложно.

По его словам, в ближайшие два года ситуация останется такой же, как сейчас. Есть два фактора, которые будут сдерживать нас. Во-первых, рост нашей генерации будет сопровождаться ростом бизнеса и экономики, которая растет на 3,5–4,5% в год. Это приводит к увеличению нагрузки на сети на аналогичные проценты. Во-вторых, еще остаются несовершенными 750-киловольтные и 350-киловольтные линии. Если бы не было необходимости ремонта 11 высоковольтных трансформаторов, ситуация была бы гораздо сложнее.

Последние новости в Украине:

Напомним, тариф на свет в Украине вырос в этом году.

Как сообщала Politeka, украинцев ожидает улучшение ситуации в энергетике.

Также писала Politeka, тариф на электроэнергию зимой, какими будут цифры в платежках.