Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 4 сентября с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 4 сентября.

Мы идем на риск, но действуем стратегически, стремясь изменить свою жизнь.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Гороскоп Таро на одну карту по знаку зодиака на 4 сентября:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей

Не отказывайся от своих мечтаний, Овен. Ты не работаешь ради какой-то призрачной идеи или фантазии. Все, что ты делаешь, — это инвестиция времени с определенной целью.

Другие видят, что вы так сосредоточены, и поскольку пока нет никаких результатов ваших усилий, они думают, что все напрасно.

Но вы знаете, что закладываете основу. Вы знаете, что ваши усилия окупятся. Оставайтесь сильными.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Восьмерка Кубков, перевернутая

Недавно вы потеряли так много, что у вас такое чувство, будто вы потеряли часть себя.

Это всего лишь момент, и это не конец вашего путешествия.

Произойдет исцеление, и как только вы залечите раны своего сердца, вы станете сильнее, чем когда-либо прежде.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Пятерка Кубков, перевернутая

Вы находитесь на этапе восстановления после хаоса, который вы только что пережили. Вы убираете за собой беспорядок, и вам приятно знать, что худшее позади.

Теперь, когда свет начинает возвращаться в вашу жизнь, мир покажется ярче. Вас ждут хорошие вещи. Прошлое — это история.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Башня

Нет ничего лучше, чем иметь гаечный ключ, брошенный в уравнение, когда вдруг БАЦ, и весь твой мир рушится. Ты не ожидал этого.

Вы могли бы не быть готовы, даже если бы вы это сделали. Это был просто неожиданный факт жизни, и неприятный тоже.

Не позволяйте себе слишком беспокоиться о том, что вы не сможете от этого оправиться. Вы сможете. Это просто займет некоторое время.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Девятка Мечей, перевернутая

Вы думали, что у вас есть кто-то, кто поможет, но он был занят, и теперь вы предоставлены сами себе.

Ты узнаешь, насколько ты удивительно стойкий, благодаря самодостаточности. Это тяжелый урок, Лео, но он приходит в нужное время.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Шестерка Жезлов, перевернутая

Вам нужно с чего-то начать, и вы не привыкли работать на этом уровне. Так что будут неудачи и ошибки.

Это все сигнал, что вам нужно замедлиться и не торопиться с действиями. Никто не идеален, и вам, возможно, придется попросить о помощи или извиниться. Вы добьетесь своего. Не волнуйтесь.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Дьявол, перевернутая

Тебя уже не так искушают вещи, как раньше. Теперь у тебя гораздо более острый глаз.

Вы видите, что вас ждет, прежде чем это ввергнет вас в пучину желаний, когда вам понадобится та самая вещь, которая, как вы знаете, не пойдет вам на пользу.

Теперь вы на вершине горы, и, несмотря на то, что вы не полностью защищены от желаний, вы стали сильнее, чем раньше.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Восьмерка Мечей

Вы чувствуете себя в ловушке и не видите выхода. Вы не знаете, как вы сюда попали, но есть решение, которое очевидно.

Ваш страх мешает вам увидеть это, и вы, возможно, даже боитесь попытаться.

Не поддавайтесь вере, что вы никогда не освободитесь от этого. Вы освободитесь. Возможность стучится в дверь, все, что вам нужно сделать, это открыть ее, чтобы принять.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Звезда, перевернутая

Вы просите и молитесь о чуде, но создается впечатление, что Вселенная отказалась от вас и ничего не происходит.

Есть причина, по которой ваши молитвы пока не услышаны.

Это то, что вы не готовы к следующему шагу. Работайте над собой. Вещи начинают проявляться, когда все встает на свои места, включая вас.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Десятка Кубков

Вы окажетесь в хорошей компании, и люди будут вас уважать и отдавать должное вашему упорному труду и усилиям.

Вы переходите в новую фазу своей жизни, где ваши сверстники восхищаются всем, что вы делаете. Это будет так здорово, когда вы найдете свое место в этом мире.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Четверка Пентаклей

Вы находитесь в ситуации, когда вам приходится управлять всеми своими ресурсами, включая свое время и свои проекты.

Это необходимо для того, чтобы чувствовать себя более организованным и на высоте.

Это потребует от вас сделать шаг назад, и вы можете почувствовать, что это вас замедляет, но в долгосрочной перспективе это важно.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая

Вы не так интуитивны, как раньше. Что-то блокирует вашу энергию. Вы чувствуете, что, возможно, видите вещи без ясности и вам нужно немного больше понимания.

Вам нужно отстраниться от шума вокруг вас и поискать в своем сердце. Подключитесь к источнику своей творческой энергии.

Последние новости Украины:

Камни знаков Зодиака и их значения: узнайте, что принесет вам удачу.

Какие знаки Зодиака легко влюбляются: кого назвали астрологи.

Астролог напугал прогнозом относительно войны в Украине в 2024-м: наступление на еще три области.