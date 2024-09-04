В Национальном банке Украины планируют начать чеканку новых монет, если инициатива будет поддержана. Важно выяснить, какие экономические затраты это может повлечь за собой и как это повлияет на инфляцию.

По словам Главы НБУ Андрея Пышного, чеканка новых монет может начаться уже в 2025 году.

монеты, монеты номинал, нумизмат

Он отметил, что это решение не повлечет за собой существенных экономических затрат, но может оказать значительное влияние на восприятие гривни среди украинцев.

Относительно монет, которые уже находятся в обращении, их не планируют изымать или заменять, поскольку в настоящее время в обращении около 1,35 миллиарда копеечных монет. На следующий год предусмотрена чеканка еще примерно 20 миллионов новых монет, которые могут иметь номинал в 50 шагов.

"Тот план, который мы видим – программа минимум до конца года. Программа максимум – провести в ближайшее время все необходимые обсуждения, выслушать историков, услышать позицию Национального Банка, исследовать этот вопрос. Поэтому я надеюсь, что в 2025 году мы уже начнем чеканить шаги", – объяснил Андрей Пышный.

НБУ, деньги, кошелек

Однако законопроект, касающийся этой инициативы, еще не готов. В настоящее время продолжается работа НБУ с комитетом и руководством Верховной Рады. НБУ открыт для обсуждения и проведения дискуссий с целью восстановления исторической справедливости и внедрения новых монет в обращение.

Источник: 24Канал.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцев ждут серьезные изменения курса доллара и евро.

Как сообщала Politeka, курс доллара побил новый рекорд.

Также Politeka писала, что будет с гривной в 2025 году, если будут продолжаться активные бои.