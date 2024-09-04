Решение не повлечет за собой существенных экономических затрат, но может оказать значительное влияние на восприятие гривни среди украинцев.

В Национальном банке Украины планируют начать чеканку новых монет, если инициатива будет поддержана. Важно выяснить, какие экономические затраты это может повлечь за собой и как это повлияет на инфляцию.

По словам Главы НБУ Андрея Пышного, чеканка новых монет может начаться уже в 2025 году.

Он отметил, что это решение не повлечет за собой существенных экономических затрат, но может оказать значительное влияние на восприятие гривни среди украинцев.

Относительно монет, которые уже находятся в обращении, их не планируют изымать или заменять, поскольку в настоящее время в обращении около 1,35 миллиарда копеечных монет. На следующий год предусмотрена чеканка еще примерно 20 миллионов новых монет, которые могут иметь номинал в 50 шагов.

"Тот план, который мы видим – программа минимум до конца года. Программа максимум – провести в ближайшее время все необходимые обсуждения, выслушать историков, услышать позицию Национального Банка, исследовать этот вопрос. Поэтому я надеюсь, что в 2025 году мы уже начнем чеканить шаги", – объяснил Андрей Пышный.

Однако законопроект, касающийся этой инициативы, еще не готов. В настоящее время продолжается работа НБУ с комитетом и руководством Верховной Рады. НБУ открыт для обсуждения и проведения дискуссий с целью восстановления исторической справедливости и внедрения новых монет в обращение.

Источник: 24Канал.

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