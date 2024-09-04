Известно, что в настоящее время решается вопрос об избрании мер для подозреваемых.

Черниговская областная прокуратура сообщила о подозрении начальнику коммунального предприятия Черниговского городского совета, его жене и частному предпринимателю в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением. Эти действия были совершены по предварительному сговору группы лиц в больших размерах во время военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Подробности сообщили в пресс-службе Черниговской областной прокуратуры.

Согласно результатам досудебного расследования начальник коммунального предприятия, злоупотребляя своим служебным положением, организовал схему растраты денежных средств, к которой привлек свою жену и частного предпринимателя.

Жена должностного лица, представляясь доверенным лицом предпринимателя, заказывала у производителя камня габбро необходимые детали и организовывала их доставку непосредственно в структурное подразделение коммунального предприятия.

В то же время служащий заключал с частным предпринимателем договоры на якобы закупку деталей гранитных памятников и подписывал накладные с заведомо завышенными ценами и ложными данными о поставках товаров, чтобы создать вид реальных хозяйственных операций. Досудебное расследование зафиксировало 6 эпизодов такой преступной деятельности.

В течение мая 2023 - апреля 2024 злоумышленники закупили более 3 тысяч деталей гранитных памятников, нанеся Черниговской территориальной общине ущерб на почти 3 миллиона гривен.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер для подозреваемых.

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