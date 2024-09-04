Пенсионеры могут столкнуться с большими штрафами, если не сообщат Пенсионному фонду об изменениях вовремя. Несвоевременная подача информации может привести к наложению штрафа. Об этом сообщили подробнее в пресс-службе ПФУ.

Штрафы для пенсионеров установлены статьей 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Если окажется, что из-за отсутствия или задержки уведомления пенсионные выплаты были начислены чрезмерно, Пенсионный фонд имеет право удерживать до 20% от пенсии.

В случае возникновения ситуаций, требующих внесения изменений, Пенсионный фонд следует уведомить в течение десяти дней. Иначе пенсионер может столкнуться с отчислениями до 20% пенсии, пока не будет возвращена вся сумма неправомерно полученных средств.

Необходимо обращаться в Пенсионный фонд в следующих случаях:

получение ID-карты вместо старого паспорта;

оформление нового паспорта при потере предыдущего;

смена фамилии, имени или отчества;

получение нового регистрационного номера налогоплательщика;

смена места постоянной регистрации;

трудоустройство или увольнение с работы.

Напомним, что согласно постановлениям, размер пенсии для отдельных категорий лиц не может быть меньше 8 тысяч гривен. Это, в частности, касается людей, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцы могут потерять прожиточный минимум.

Как писала Politeka, украинские пенсионеры могут получать больше выплат, названо главное условие.

Также Politeka сообщала, в ПФУ предупредили, что нужно срочно сделать.