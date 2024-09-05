Верховная Рада Украины в ближайшее время может рассмотреть законопроект №9363, который ограничит регистрацию транспортных средств для некоторых граждан, в том числе для тех, кто имеет непогашенные долги за коммунальные услуги. Хотя документ еще не принят парламентом, Министерство финансов уже рекомендовало утвердить его за основу.

Авторы законопроекта объясняют, что его принятие будет способствовать погашению долгов населения. Новая редакция документа предусматривает проверку лиц, регистрирующих автомобили в сервисных центрах МВД через Единый реестр должников. В случае наличия долгов регистрация транспортного средства будет отказана. В то же время, лица с долгами смогут приобрести автомобиль "по доверенности".

В пояснительной записке указано, что нынешние методы принудительного исполнения решений устарели и нуждаются в обновлении в связи с цифровизацией и оптимизацией процессов взыскания с имущества должников.

Напомним также, что блокирование счетов украинских должников в ближайшее время будет снято с ряда арестованных счетов, что позволит производить платежи в условиях военного времени, сообщает "Опендатамедиа". Разблокировка коснется счетов, где сумма долга не превышает 100 тыс. грн. По оценке "Опендатабота", большинство должников подпадает под эту категорию.

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