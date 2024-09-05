В Ирпене в Киевской области водитель маршрутного такси отказался перевозить мать погибшего военнослужащего и обозвал ее грубым нецензурным словом. Об этом на своей странице в Телеграмм рассказала дочь женщины Татьяна Горбенко.

29 августа, в день памяти всех защитников и защитниц, водитель маршрутного такси в Ирпене отказался перевозить мать погибшего военнослужащего, поскольку уже вез двух пенсионеров. Он также обидел женщину, назвав ее жлобихой, сделал ее фото и пообещал разослать его во все группы и маршруты.

"Мама плакала, едва доехали до меня, стало плохо сердцем, потому что сегодня и так тяжело, потому что в дни памяти или праздника накрывает еще больше (кто знает тот поймет, о чем я). А еще удивило то, что ни один человек в маршрутному такси не вступилась за маму! Люди, что с вами???? Или война только у тех, чей близкий человек на войне или уже погиб????", – написала Татьяна Горбенко.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что имя водителя уже установлено. Оказалось, что женщина, которую он оскорбил, является матерью погибшего военного Андрея Тягноренко, погибшего в декабре 2023 года. Маркушин отметил, что лично встретился с директором АТП и что водитель ушел в отпуск после инцидента. Он подчеркнул, что такое поведение недопустимо и будет иметь последствия.

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