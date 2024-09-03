Фаршированные перцы по этому рецепту "ленивые", потому что здесь не придется ничего заранее варить и жарить, просто нарезали, смешали, нафаршировали и тушим.

Для этой версии фаршированных перцев не нужен рис, его лучше заменить булгуром, а также в начинку добавляем побольше овощей, чтобы блюдо было легким и вкусным.

Рецептом поделилась шеф-повар Валентина Кущ. Для приготовления фаршированных перцев нам понадобятся:

перцы – примерно 15 штук (зависит от кастрюли, в которой будете готовить, и самих перцев)

булгур – 200 г

фарш куриный (или другой) – 500 г

лук - 1 маленький

морковь - 1 маленькая

кабачок – 1 маленький

кукуруза - 1 кочан

грибы – 250 г (можно заменить на 1 баклажан без кожуры)

помидоры – 5 шт.

специи (соль, перец, сухой чеснок, чили, аджика, паприка копченая и обычная) – по вкусу

Булгур хорошо промываем и смешиваем с мясным фаршем.

Лук мелко нарезаем. Морковь и кабачок натираем на крупной терке. С кочана кукурузы срезаем зернышки. Грибы нарезаем небольшими кусочками, по желанию их можно заменить на баклажан, или добавить в начинку и грибы, и баклажан.

Овощи добавляем к мясу с булгуром. Также добавляем измельченный чеснок, соль, перец, для сочности можно добавить несколько ложек растительного масла, перемешиваем все и фаршируем перцы.

"Если смесь остается, то выкладываем ее на дно кастрюли, сверху плотно выкладываем перцы", – объяснила шеф-повар.

Помидоры бланшируем и чистим от шкурки, нарезаем и выкладываем сверху на перцы. Заливаем водой, чтобы она покрыла перцы. На большом огне доводим до кипения, снимаем шум и добавляем специи по вкусу. Также в соус можно добавить несколько ложек сливок или сметаны. После этого убавляем огонь и тушим фаршированные перцы примерно 40 минут.

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