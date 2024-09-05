Мужчина обратился в суд с просьбой отменить постановление о штрафе и оказался неумолимым.

В Закарпатской области Территориальный центр комплектования и социальной поддержки наложил штраф на мужчину с инвалидностью за то, что не сообщил о своем статусе в установленный срок.

Мужчину обвинили в несвоевременном уведомлении органов военного учета о предоставлении ему третьей группы инвалидности, установленной 5 июня 2024 года. Это правонарушение стало известно во время его визита в областной временный мобилизационный пункт Закарпатской области.

Как говорится в постановлении ТЦК, возможность получения справки МСЭК гражданина Украины путем запроса в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов не была возможна в связи с отсутствием такого пункта в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Мужчина обратился в суд с просьбой отменить постановление о штрафе в размере 17 тысяч гривен, объясняя, что из-за заболевания не мог в течение семи дней явиться в ТЦК для обновления своих данных.

Суд пришел к выводу о необоснованности исковых требований, поэтому считает необходимым отказать в их удовлетворении исковым требованиям, оставив мужчине наказание в виде административной ответственности, а именно штраф 17 тысяч гривен.

Источник: Судебно-юридическая газета.

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