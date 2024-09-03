Хотя лето уже закончилось, тепло продолжается, поэтому звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась с украинцами рецептом своего любимого холодного супа.

На своей странице в Instagram суперфиналистка двенадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала рецепт легкого и вкусного гаспачо.

"Этот холодный суп из Испании поражает своей свежестью и насыщенным вкусом", – рассказала "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Рецепт очень простой и быстрый, не придется ничего варить или запекать, здесь только максимально полезные и вкусные свежие овощи. Чтобы приготовить гаспачо, звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

помидоры – 3 шт.

огурцы – 2-3 шт.

лук – 1 шт.

перец сладкий – 2 шт.

томатный сок – 500-700 мл

базилик свежий – 2 веточки

соль, перец, сахар – по вкусу

чеснок – 3 зуб.

масло оливковое – 30-40 г

вустерский соус – по желанию

соус табаско – по желанию

Огурцы, помидоры, лук и перец нарезаем произвольными кусками. Помидоры чистить от кожуры не нужно.

Нарезанные овощи вместе листиками базилика и чесноком "Мастер Шеф" Ольга Рябенко складывает в чашу блендера, добавляет томатный сок, растительное масло, немного вустерского соуса и табаско, соль, перец, сахар по вкусу и перебивает все до максимально однородной консистенции.

Подавать гаспачо звезда "Мастер Шеф" советует охлажденным вместе с поджаренным хлебом или нарезанным огурцом, или просто в стакане как напиток.

"Если вы тоже любите холодные супы, сохраняйте и обязательно готовьте", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

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