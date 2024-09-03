На своей странице в Instagram суперфиналистка двенадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала рецепт легкого и вкусного гаспачо.
"Этот холодный суп из Испании поражает своей свежестью и насыщенным вкусом", – рассказала "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
Рецепт очень простой и быстрый, не придется ничего варить или запекать, здесь только максимально полезные и вкусные свежие овощи. Чтобы приготовить гаспачо, звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- помидоры – 3 шт.
- огурцы – 2-3 шт.
- лук – 1 шт.
- перец сладкий – 2 шт.
- томатный сок – 500-700 мл
- базилик свежий – 2 веточки
- соль, перец, сахар – по вкусу
- чеснок – 3 зуб.
- масло оливковое – 30-40 г
- вустерский соус – по желанию
- соус табаско – по желанию
Огурцы, помидоры, лук и перец нарезаем произвольными кусками. Помидоры чистить от кожуры не нужно.
Нарезанные овощи вместе листиками базилика и чесноком "Мастер Шеф" Ольга Рябенко складывает в чашу блендера, добавляет томатный сок, растительное масло, немного вустерского соуса и табаско, соль, перец, сахар по вкусу и перебивает все до максимально однородной консистенции.
Подавать гаспачо звезда "Мастер Шеф" советует охлажденным вместе с поджаренным хлебом или нарезанным огурцом, или просто в стакане как напиток.
"Если вы тоже любите холодные супы, сохраняйте и обязательно готовьте", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
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