Друзья, узнайте, какую культуру можно посадить в сентябре, чтобы обеспечить себя урожаем и улучшить почву на следующий сезон.

Друзья, сентябрь уже пришли, и опытные дачники продолжают посадить в сентябре культурные растения на своих участках. Поделимся всеми деталями.

Огородники отмечают, что в сентябре еще можно посадить в сентябре овощные культуры для урожая этого года, а также засеять растения, которые улучшают почву. В этом году успеем собрать редис, салат и даже лук на перо, поэтому есть возможность посадить эти растения в сентябре.

Однако рекомендуется делать это в тепличных условиях, ведь там климат лучше подходит для роста зеленых насаждений. Хотя редис и шпинат достаточно морозостойки, при понижении температуры до +3-+5 градусов их рост замедлится, и урожай может задержаться на 1-2 недели.

На следующий сезон для раннего урожая можно будет усадить в сентябре морковь и свеклу, но выбирайте специальные сорта для предзимнего посева. Также можно посадить в сентябре озимый чеснок. Для этого следует внести удобрения в грунт, перекопать его и дождаться, пока он осядет. Лучше всего проводить эти работы в начале сентября.

Зимой культуры высаживаем только на приподнятых грядках, чтобы избежать размывания почвы во время дождей весной и осенью. В начале осени на свободных участках можно посадить в сентябре сидераты как в теплице, так и на открытых грядках.

В средине октября зелень нужно будет выкосить и заложить в грунт граблями или полностью перекопать участок. Зеленая масса разложится за зиму, обогащая почву полезными веществами, защищая ее от сорняков и вредителей, а также поможет уничтожить грибковые болезни. Особенно удобно использовать горчицу для этих целей.

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