Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет, а также возможное лишение права занимать определенные должности.

Стало известно о полумиллионе гривен убытков территориальной общине. Сообщается, что это произошло в результате злоупотребления служебным положением – подозревается директор коммунального учреждения. Подробности сообщили в пресс-службе Винницкой окружной прокуратуры.

Согласно данным следствия, директор областного коммунального учреждения организовала схему растраты бюджетных средств, фиктивно трудоустроив лицо для приобретения трудового стажа. На самом деле, это лицо на рабочем месте не появлялось и не выполняло никаких должностных обязанностей.

В результате указанных действий, с 2019 по 2022 год подозреваемая растратила более 470 тыс. грн бюджетных средств, включая служебный подлог документов.

Следственные действия продолжаются. Прокуроры уже подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемой от занимаемой должности.

При процессуальном руководстве Винницкой окружной прокуратуры директору одного из коммунальных учреждений Винницы выдвинуто подозрение в растрате чужого имущества из-за злоупотребления служебным положением, совершенном в условиях военного положения, а также во внесении заведомо ложных сведений в официальные документы (ч. 4 ст. 191, ч. 191). ст.27, ч. 1 ст.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет, а также возможное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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