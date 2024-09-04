Рецептом аппетитной картофельной запеканки с грибами у себя в Instagram поделилась фудблогерка Юлия Сенич. Кулинар также добавила в блюдо куриное филе, чтобы было еще вкуснее.
Для картофельной запеканки с грибами и курицей нам понадобится:
- картофель (отварной) - 10-15 шт. среднего размера
- филе куриное – 200 г
- грибы (шампиньоны/лисички/белые) - 300 г
- сливочное масло – 40 г
- лук – 1 шт.
- твердый сыр – 150 г
- тимьян – по желанию
- яйца – 2 шт.
- жирные сливки или сметана – 200 г
- соль, перец, любимые специи – по желанию
Отвариваем картофель до готовности. Если картофель молодой, его чистить не нужно, а старый чистим. Готовую картошку выкладываем в форму для запекания, застеленную пергаментом, и разминаем ее, чтобы сформировать дно и бортики запеканки. Блогерка использовала форму диаметром 26 см.
Куриное филе нарезаем небольшими кусочками и обжариваем на разогретой сковороде на сливочном масле до золотистости. Добавляем соль и перец по вкусу. На картофельную основу выкладываем обжаренную курицу и хорошо вымытые грибы, при необходимости нарезаем их.
Для заливки смешиваем яйца со сливками, солью и специями. Выливаем заливку на курицу с грибами. Сверху добавляем лук, нарезанный тоненькими кольцами, посыпаем тертым сыром и для аромата добавляем несколько веточек тимьяна.
Ставим запеканку в духовку, разогретую до 190 градусов, и запекаем примерно 40 минут.
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