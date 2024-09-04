В Польше популярным блюдом является картофельная запеканка с грибами – готовится она очень просто, а в результате получается супервкусное и питательное блюдо для всей семьи.

Рецептом аппетитной картофельной запеканки с грибами у себя в Instagram поделилась фудблогерка Юлия Сенич. Кулинар также добавила в блюдо куриное филе, чтобы было еще вкуснее.

Для картофельной запеканки с грибами и курицей нам понадобится:

картофель (отварной) - 10-15 шт. среднего размера

филе куриное – 200 г

грибы (шампиньоны/лисички/белые) - 300 г

сливочное масло – 40 г

лук – 1 шт.

твердый сыр – 150 г

тимьян – по желанию

яйца – 2 шт.

жирные сливки или сметана – 200 г

соль, перец, любимые специи – по желанию

Отвариваем картофель до готовности. Если картофель молодой, его чистить не нужно, а старый чистим. Готовую картошку выкладываем в форму для запекания, застеленную пергаментом, и разминаем ее, чтобы сформировать дно и бортики запеканки. Блогерка использовала форму диаметром 26 см.

Куриное филе нарезаем небольшими кусочками и обжариваем на разогретой сковороде на сливочном масле до золотистости. Добавляем соль и перец по вкусу. На картофельную основу выкладываем обжаренную курицу и хорошо вымытые грибы, при необходимости нарезаем их.

Для заливки смешиваем яйца со сливками, солью и специями. Выливаем заливку на курицу с грибами. Сверху добавляем лук, нарезанный тоненькими кольцами, посыпаем тертым сыром и для аромата добавляем несколько веточек тимьяна.

Ставим запеканку в духовку, разогретую до 190 градусов, и запекаем примерно 40 минут.

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