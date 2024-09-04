Узнайте, как быстро сделать компост с помощью специальных добавок и простых домашних рецептов, которые снизят время созревания до 2-4 месяцев.

Компост является одним из самых эффективных органических удобрений, и многие садоводы стремятся узнать, как быстро сделать компост. Обычно для этого требуется от 6 до 9 месяцев в зависимости от состава компоста и условий его изготовления.

Однако существуют способы, позволяющие быстро сделать компост. Для этого можно использовать специальные добавки, ускоряющие процесс разложения органических материалов. Например, добавки Байкал-ЭМ1 и Биотел-Компост помогают быстро сделать компост – Байкал-ЭМ1 уменьшает время до 2-3 месяцев, а Биотел-Компост – до 3-4 месяцев. Одной упаковки таких средств достаточно для переработки 3 кубических метров компоста.

Чтобы быстро сделать компост и сэкономить время, можно воспользоваться домашним рецептом. Для этого нужно растворить 70 г сухих дрожжей в 0,5 литра воды, прокипятить смесь, добавить 100 г глицерина, 2 столовые ложки сахара и трихопланта. После настаивания смеси в течение часа ее можно использовать для полива компостной кучи. Этот метод позволяет быстро сделать компост, и также предотвращает развитие грибковых заболеваний.

Не забывайте поливать компост повторно через две недели, лучше всего в середине сентября. Попробуйте эти рекомендации и узнайте, как быстро сделать компост, получая качественное удобрение в более короткие сроки.

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