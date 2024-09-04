Сентябрь начинается с того, что Уран стал ретроградным в Тельце в воскресенье, 1 сентября.

Уран создает неожиданные события и моменты пробуждения в вашей внешней жизни, но когда он становится ретроградным, он позволяет вам осмыслить недавние события, чтобы вы могли осознанно выбрать изменения, а не просто так с вами что-то делать.

Три знака зодиака, чьи отношения и жизнь значительно улучшатся в сентябре 2024 года:

1. Скорпион

Вы не всегда можете придерживаться своих планов, Скорпион, особенно потому, что вы можете упустить новые романтические возможности или шансы действительно вырасти в ваших текущих отношениях. В вашей романтической жизни недавно произошло много изменений, поскольку вы приняли внутренний рост и то, что действительно определяет лучшее, а не некоторые внутренние детские раны.

Но в это время, когда вы экспериментировали с ростом и подходили к любви с новой линзой ясности, вы стали немного жесткими. Это происходит, когда вы узнаете, что такое баланс, и в росте это как будто ваш внутренний маятник качается. Однако истинное исцеление заключается в том, чтобы найти баланс между ними.

Постарайтесь проявить гибкость и осознать, что вам не нужно слишком крепко цепляться за планы или романтические идеалы, чтобы более здорово подходить к любви. Когда вы можете чувствовать уверенность в себе и доверять тому, что приходит, вы также находитесь в лучшем положении, чтобы по-настоящему начать воплощать больше своих романтических мечтаний.

2. Козерог

Когда вы можете инвестировать в свою романтическую жизнь так же, как вы инвестируете в свою карьеру, Козерог, нет ничего, чего вы не смогли бы достичь. Насколько вы всегда осознаете необходимость создания баланса между личной и профессиональной жизнью, вы часто предпочитаете очевидные награды, связанные с вашей карьерой. Но любовь тоже может принести награды — вам просто нужно убедиться, что вы инвестируете в свои отношения с той же решимостью и последовательностью.

Постарайтесь сделать свои отношения более приоритетными в сентябре 2024 года, особенно когда Марс перейдет в Рак в среду, 4 сентября. Марс управляет темами, связанными с амбициями, решимостью и желанием, а в Раке он сосредотачивается на ваших отношениях с партнером и любви в целом. Сейчас не время просто надеяться, что ваш партнер будет рядом, как только вы закончите определенный проект на работе, но осознавая, что если вы хотите испытать романтический успех, вам, возможно, нужно начать относиться к этому с большей важностью.

3. Дева

Вы сосредоточились на том, чтобы проделать большую работу по построению надежных отношений , дорогая Дева, но в сентябре 2024 года вы увидите, как это повлияет на следующие несколько лет вашей жизни. Это волнующее время для вас, потому что, пока вы строили фундамент для долгосрочных отношений, теперь вы начнете получать больше преимуществ.

Во вторник, 17 сентября, Полнолуние в Рыбах и частичное Лунное затмение произойдут в вашем доме отношений. Это приведет Северный узел, правителя вашей судьбы, в прямое соответствие с вашим романтическим домом, так что пока вы принимаете этот период роста, вы увидите некоторые счастливые события в это время, которые помогут улучшить вашу связь и взгляд на любовь.

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