Наступил сентябрь 2024 года, вместе с ним мы возвращаемся с ежемесячным гаданием на картах Таро для каждого знака зодиака.

В сентябре у нас на столе Король Кубков и Королева Жезлов - это мощный дуэт, даже если они не идеально подходят друг другу!

Под их влиянием мы откроем для себя удовольствие от общения с людьми, которые не похожи на нас.

Теперь давайте рассмотрим ежемесячный расклад карт Таро на сентябрь 2024 года для каждого знака зодиака.

Овен: Десятка Пентаклей

Область удачи: Личная жизнь

Овен, ваша карта Таро на сентябрь 2024 года — Десятка Пентаклей . Это самая лучшая карта для получения! Так что ждите радости и финансовой стабильности . Некоторые из вас также могут получить обильный урожай... больше, чем вы могли ожидать от своих трудов.

Телец: Туз Жезлов

Зона удачи: Все, к чему вы прикоснетесь, превратится в золото.

Телец, вам настоятельно рекомендуется быть сильными, могущественными и уверенными в себе в сентябре 2024 года. Туз Жезлов является предвестником необычайного напора и взрывной мощности, которые, если их правильно направить, приведут к действительно великим вещам в ближайшем будущем. Так что не сдерживайте себя. Покажите им, на что вы способны!

Также, если все, к чему вы прикасаетесь, превращается в золото, вам лучше выбрать, куда вы хотели бы направить это благословение. Превращение чего-то токсичного в золото не принесет вам пользы в долгосрочной перспективе. Но превращение чего-то действительно прекрасного в то же самое сделает его в десять раз ценнее.

Близнецы: Туз Пентаклей

Область удачи: Мир и медитация.

Близнецы, карта Таро для вас на сентябрь 2024 года — Туз Пентаклей. Ваш упорный труд окупится в этом месяце, так что продолжайте двигаться вперед без сомнений! Это повлияет как на ваши долгосрочные начинания, так и на краткосрочные идеи и действия. Но плоды будут зависеть от затраченной энергии. Поэтому здесь также важно корректировать свои ожидания.

Если вы чувствуете призыв, уделите больше времени медитации и заземлению себя в этом месяце. Это позволит вам пройти дистанцию, не теряя терпения.

Рак: Туз Жезлов

Область удачи: Сладкие угощения для сердца.

Рак, сентябрь 2024 года для вас станет годом любви и счастья. Туз Жезлов — прекрасная карта, которую стоит получить, если вы недавно ответили «да» на предложение руки и сердца (или наоборот) или взяли на себя обязательство заняться чем-то новым (возможно, бизнесом, новой работой, новым приключением) в надежде создать для себя прекрасную жизнь.

Просто убедитесь, что вы сбалансировали внешний фокус с внутренней заботой о себе ! Неважно, делаете ли вы это с помощью сеанса в спа, балуете ли вы себя любимым печеньем из пекарни, рисуете ли автопортрет или делаете что-то еще, позвольте своему сердцу направить вас к тому, что принесет сладость в вашу жизнь.

Лев: Двойка Пентаклей

Область удачи: Терпение победит вас.

Лев, ты абсолютно необыкновенный и у тебя будет потрясающий месяц в сентябре 2024 года! Не позволяй традиционному значению Двойки Пентаклей угнетать твой дух. В данном случае это напоминает тебе, что великие начинания всегда сопряжены с большими трудностями на пути.

Если вы стоите на ногах, вы сможете адаптироваться и жонглировать тем, что должны. Это поможет вам победить, несмотря ни на что. Фактически, это покажет скептикам, что если они попытаются вставить гаечный ключ в ваши планы, вы используете его, чтобы построить себе крепость. Пусть терпение и сила направляют ваши шаги.

Дева: Пятерка Кубков

Область удачи: Астрология

Дева, карта Таро для вас на сентябрь 2024 года — Пятерка Кубков . Она предостерегает вас от игнорирования тревожных сигналов, особенно в вашем близком окружении. Ложные друзья и токсичная семейная динамика часто обучают того, кого это затрагивает, что с ним что-то не так, раз он жалуется на плохое обращение. Если вы позволите правде вести вас, она направит вас туда, где ваша душа будет чувствовать себя защищенной и любимой.

Возможно, вам все еще придется исцеляться от пережитого, но вы также поймете, насколько вы сильны внутри, и это придаст вам сил для великого будущего.

Весы: Семерка Кубков

Область удачи: Эмоции и эмоциональное значение

Весы, двое могут танцевать танго, а трое иногда могут быть толпой, но ваша карта Таро на сентябрь 2024 года призывает вас всегда держать свои варианты открытыми, если вы не уверены на 100%. Семерка Кубков не связана с какой-либо конкретной сферой жизни. Она в равной степени относится к любви, бизнесу, сплетням, деньгам, личному удовлетворению и так далее и тому подобному — так что пусть этот период станет периодом исследования и роста.

Вас также призывают быть внимательными к своим эмоциям и записывать свои чувства, если они, кажется, поглощают вас целиком. Это признак того, что в вашем подсознании нужно заняться чем-то важным.

Скорпион: Восьмерка Пентаклей

Область удачи: Танцы в свое удовольствие.

Скорпион, карта Таро для вас на сентябрь 2024 года — Восьмерка Пентаклей. Она несет вам простое послание: усердно работайте и не беспокойтесь об остальном. Ваши художественные таланты или профессиональная компетентность будут признаны и видны всем. Тогда нужные люди найдут вас, чтобы предложить вам больше возможностей.

Не фокусируйтесь на скептиках. Они могут быть слишком мотивированы завистью или желанием увидеть ваше падение, но это их проблема. Доверяйте своему сердцу и живите подлинно. Это поможет вам процветать и жить в гармонии с миром.

Стрелец: Смерть

Область удачи: Вызывающая воспоминания духовность

Стрелец, карта Таро для вас на сентябрь 2024 года — это карта Старшего Аркана Смерть . Она говорит о переходах и трансформациях, когда одна глава заканчивается и начинается другая. Вас призывают отпустить то, что не вписывается в новое начало, и освободить место для нового роста, новых возможностей и интригующих приключений!

Вас также призывают быть более духовными в этом месяце (в том смысле, который говорит с вами). Если это принесет мир в вашу жизнь, заземлит вас и поможет вам быть более гармоничными с вашим окружением, это также поможет вам перейти в эту новую фазу с уверенностью и силой.

Козерог: Император

Область удачи: Профессиональная жизнь

Нужно помнить, что твои корни также берут начало от тех, кто может быть не таким, как ты, будь то пол, странность, таланты, обстоятельства и т. д. и т. п. Карта Таро Император призывает тебя помнить эти корни — те, которые непохожи — и понимать, что ты не так уж и непохож, как ты можешь верить.

Это поможет вам принять те сильные стороны, которые всегда были доступны вам, и при этом сознательно избегать совершения подобных ошибок. Для большинства из вас это осознание также косвенно повлияет на вашу профессиональную жизнь, поскольку вы увидите сходства там, где раньше вы, возможно, видели только различия.

Водолей: Влюбленные

Область удачи: Ничего не потеряно, ничего не приобретено.

Водолей, карта Таро для вас на сентябрь 2024 года — это карта Старшего Аркана Влюбленные . Она говорит о новых путях и новых возможностях, где вы можете выбрать один вариант и оставить все остальное позади. Так что будьте внимательны к своим действиям и решениям. Вы можете оказаться ближе к перекрестку, чем вы себе представляете, будь то в любви, карьере, личных начинаниях или в чем-то еще.

Также сейчас самое время напомнить себе, что отпускать или жертвовать чем-то не плохо, если это позволяет вам расти в правильном направлении. Просто убедитесь, что то, что вы решили отпустить или чем-то пожертвовать, исходит из вашей собственной свободной воли и ничьей другой.

Рыбы: Колесо Фортуны

Область удачи: Мечты и творчество.

Рыбы, энергия сентября 2024 года для вас прекрасна, но немного витает в воздухе, согласно вашей карте Таро Колесо Фортуны . Если вы будете оставаться осознанными в этот период и обращать внимание на знаки и синхронности вокруг вас, вы сможете действовать, когда вам нужно, и быть терпеливыми, когда это необходимо. Таким образом, колесо может вращаться так, как оно хочет, и вы все равно будете столь же способными, как серфер, справляющийся с большими волнами.

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