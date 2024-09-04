Узнайте, как эффективно преодолеть болезни винограда, такие как оидиум и милдью, и защитить ваш урожай с практическими советами от огородников.

Когда в сентябре погода становится дождливой, виноград может пострадать от таких нежелательных заболеваний, как оидиум и милдью. Чтобы узнать, как побороть болезни винограда, ознакомьтесь с нашей статьей.

Огородники поделились советами, как побороть болезни винограда.

Многие садоводы уже знают об этих проблемах, а для новичков мы расскажем, как обнаружить и побороть болезни винограда. Эти знания помогут быстро устранить проблему и защитить виноградный урожай.

При милдью на верхней части листа появляется желтое маслянистое пятно, а с внутренней стороны листочка образуются белые грибковые споры. Они активно созревают, разносятся ветром и дождями, быстро заражая весь виноградник. Оидиум также может поразить виноград. Если болезнь проявляется при формировании соцветий, более 90% соцветий могут погибнуть, что приведет к значительному уменьшению урожайности. Поэтому когда между дождями появляется перерыв, срочно обработайте растения, иначе можете потерять весь урожай.

Если виноградник пострадал от милдью, рекомендуем использовать препарат Ридомил Голд в максимальной концентрации, чтобы эффективно побороть болезни винограда. Для этого разведите 30-40 г препарата на ведро воды и проведите обильное опрыскивание листьев. Для борьбы с оидиумом следует применять профилактические или лечебные средства, такие как Кабрио Топ, Тиовит Джет или Флинг Старр. Не полагайтесь на удачу и проводите профилактику или лечение на ранних стадиях, чтобы успешно побороть болезни винограда. Только так вы избежите разочарований в конце сезона. Составьте план обработки винограда и тщательно его придерживайтесь, и вы сможете собрать отличный урожай в конце сезона, поборов все болезни винограда!

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