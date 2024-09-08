Этот оригинальный рецепт тако-бургера, популярный на TikTok, покорил сердце шеф-повара и судьи шоу «МастерШеф» Владимира Ярославского . Он поделился, как приготовить тако-бургер в домашних условиях. Тортилья – универсальный компонент мексиканской кухни, с которым можно создать множество блюд, таких как этот тако-бургер, сочетающий элементы мексиканской и американской кулинарии.

Ингредиенты на две порции для того, чтобы приготовить тако-бургер:

Основные:

Тортилья — 2 шт.

Говяжий фарш - 400 г

Мексиканская приправа - 10 г

Салат Айсберг — 50 г

Достаточно грунта – 40 г.

Лук красный – 1 шт.

Для соуса:

Майонез 67% — 100 г

Горчица зернистая - 40 г

Соус барбекю — 60 г

Маринованные огурцы - 40 г

Петрушка – половина пучка

Копченая паприка - 5 г

Как приготовить тако-бургер:

Сначала приготовьте соус: мелко нашинкуйте маринованные огурцы и смешайте все ингредиенты по своему вкусу. Это важный шаг, чтобы приготовить тако-бургер с насыщенным вкусом.

На пшеничную тортилью равномерно распределите тонкий пласт фарша, хорошо прижмите, посолите и добавьте мексиканские специи. Разогрейте гриль или сковороду с небольшим количеством растительного масла, положите тортилью мясом вниз и жарьте несколько минут. Осторожно переверните – это самый сложный этап в том, как приготовить тако-бургер.

Далее на одну половинку выложите несколько кусочков сыра, а на другую – нарезанный салат Айсберг и лук. Щедро полейте соусом!

Дождитесь, пока творог начнет плавиться, сверните тортилью пополам, разрежьте на две части – и ваш вкусный тако-бургер готов. Теперь вы знаете, как приготовить тако-бургер, покоривший интернет!

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