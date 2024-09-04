Вот рецепт, как приготовить яблочную шарлотку из трех простых ингредиентов, что обеспечит идеально легкий, рыхлый и вкусный бисквит.

Среди всех рецептов, чтобы приготовить яблочную шарлотку , этот достоин особого внимания. Для приготовления теста нам понадобится всего три ингредиента: мука, сахар и яйца. Дополнительный слой вкуса можно получить, если украсить шарлотку миндальными хлопьями – таков секрет от Татьяны Литвиновой.

Особенность этого рецепта заключается в том, что белки и желтки сбиваются отдельно с сахаром в очень пышную пену, поэтому тесто не требует добавления соды или разрыхлителя. Существует очень простой способ, который поможет легко отделить белки от желтков. Если хотите приготовить яблочную шарлотку без лишних добавок, этот рецепт – именно то, что нужно.

Имея более сотни рецептов яблочных пирогов, я считаю, что каждая хозяйка должна знать, как приготовить яблочную шарлотку . Этот бисквит состоит из трех компонентов и является одним из самых простых, легких и пухлых! При этом в нем нет разрыхлителя, масла, молока и других добавок. Если вы решили приготовить яблочную шарлотку , следуйте следующим шагам.

Ингредиенты:

Количество порций: 8

Основные: Яйца крупные – 6 шт. Сахар - 200 г Мука - 140 г Яблоки - 600 г Миндальные хлопья - 30 г Корица молотая – 1 ч. л. Крахмал - 1 ст. л.



Как приготовить яблочную шарлотку от Татьяны Литвиновой:

Взбиваем яйца с сахаром:

Чтобы приготовить яблочную шарлотку , разделите яйца на желтки и белки. Добавьте половину сахара в белки, а остальные — в желтки. Взбейте обе массы миксером до пышной пены. Если у вас планетарный миксер, можно сбивать все вместе, не разделяя. Подготовка яблок

Нарежьте яблоки на четвертинки и удалите сердцевину. На дно формы выложите пергамент и разместите яблоки кожурой вверх. Если яблоки очень сочные, посыпьте крахмалом, чтобы уменьшить выделение сока, затем добавьте корицу. Смешивание теста:

Соедините взбитые яйца с сахаром с просеянной мукой, аккуратно перемешивая лопаткой. Добавьте ванильный экстракт, ваниль или ванильный сахар. Выпекание:

Чтобы правильно приготовить яблочную шарлотку , залейте яблоки тестом и сверху присыпьте миндальными хлопьями. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 60 минут.

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