Приготовить творожную запеканку с яблоком и морковью от Клопотенко это просто и вкусно, а результат поразит даже самых требовательных гурманов.

Сырная запеканка – это любимый завтрак не только для детей, но и для взрослых. Попробуйте приготовить творожную запеканку с яблоком и морковью по рецепту от Клопотенко. Эта запеканка готовится из кисломолочного творога, манки и морковного пюре, а для дополнительного цвета и аромата добавляем немного куркумы и кусочки сладких яблок. Приготовить творожную запеканку можно быстро и просто, а результат будет вкусным и полезным!

Рецепт приготовления творожной запеканки очень прост и экономен. Сначала нужно сварить или запечь морковь и измельчить ее в пюре с помощью блендера. После этого приготовить манную кашу, а уже потом смешать ее с кисломолочным творогом и добавить нарезанные яблоки. Выпекайте в духовке 25-30 минут, и вы получите вкусную творожную запеканку.

В результате вы получите нежную и рыхлую запеканку приятного оранжевого цвета, которую можно подавать со сметаной на завтрак или к чаю на ужин. Приготовить творожную запеканку – это отличный способ добавить больше овощей и фруктов в рацион без лишних усилий. Никто не откажется от такого вкусного и полезного блюда!

Ингредиенты (на 10 порций):

Кисломолочный творог - 660 г

Манная крупа - 45 г

Сахар - 48 г

Яйца – 1 шт.

Масло - 10 г

Панировочные сухари - 30 г.

Сметана — 30 г

Ванильный сахар - 2 г

Куркума – 5 г

Морковь - 100 г

Яблоко - 100 г

Яйцо (желток) – 1 шт.

Приготовление:

Сварите морковь: Вымойте морковь и отварите в кожуре в кипящей воде под закрытой крышкой 30–35 минут до мягкости. Можно также запечь морковь в духовке до готовности. Пюрируйте морковь: Охлажденные корнеплоды почистите и измельчите блендером до пюре. Протрите через сито для удаления остатков кусочков. Порежьте яблоки: яблоки помойте, очистите от кожуры, удалите семена и нарежьте мелкими кубиками. Приготовьте яйца: Смешайте яйцо с сахаром, ванильным сахаром (или ванилином), солью и куркумой до растворения сахара. Отдельно соедините желток со сметаной для смазки запеканки перед выпечкой. Подготовьте сыр: Протрите творог через сито до однородной массы. Сварите манку: В кипящую воду всыпьте манную крупу тонкой струйкой, непрерывно помешивая. Варите 15–20 минут до готовности. Охладите до 60–70 °C. Смешайте ингредиенты: К охлажденной манке добавьте яйца с сахаром, протертый творог, морковное пюре и яблоки. Тщательно перемешайте. Выпекайте: Выложите смесь на противень, смазанный маслом и посыпанный сухарями, в слой толщиной 3-4 см. Равномерно разровняйте поверхность, смажьте смесью сметаны и желтка. Выпекайте при температуре 180–200 °C в течение 25–30 минут до образования румяной корочки.

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