Для любителей соленых пирогов победительница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Валерия Матрохина предложила простой, оригинальный и очень вкусный рецепт.

В этот раз на своей странице в Instagram победительница проекта "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала, как приготовить вкуснейший киш с кукурузой.

Для теста нам понадобится (на форму диаметром 26 см):

250 г муки

125 г сливочного масла

1 яйцо

1 ст.л. холодной воды

75 г сыра (моцарелла)

по щепотке соли и перца

Для начинки "Мастер Шеф" Валерия Матрохина взяла следующие ингредиенты:

кукуруза консервированная - 1 банка

моцарелла – 100 г

чеддер или другой твердый сыр – 100 г

яйца – 4 шт.

молоко или сливки – 300 г

соль и перец – по вкусу

Также можно добавить примерно 100 г любимой начинки (звезда "Мастер Шеф" добавила немного панчетты и сладкого перца, также вкусно будет с курицей, грибами, цуккини).

Замороженное сливочное масло "Мастер Шеф" Валерия Матрохина натирает на крупной терке, добавляет к просеянной муке и быстро перетирает до текстуры панировочных сухарей.

Добавляем к крошке мелко натертую моцареллу, внутри делаем углубление, добавляем яйцо, холодную воду, соль, перец и быстро замешиваем тесто до однородности. Готовое тесто заворачиваем в пленку и оставляем на 20 минут в холодильнике.

Для заливки (крем-приз) "Мастер Шеф" Валерия Матрохина смешивает до однородности молоко с яйцами, добавляет соль и перец по вкусу.

Раскатываем охлажденное тесто и выкладываем его в форму, формируя дно и бортики пирога. Делаем на тесте проколы вилкой.

На тесто выкладываем половину натертых сыров, затем начинку по вашему выбору, кукурузу, заливаем крем-призом, посыпаем остальным сыром и отправляем пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 40 минут.

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