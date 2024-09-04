В этот раз на своей странице в Instagram победительница проекта "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала, как приготовить вкуснейший киш с кукурузой.
Для теста нам понадобится (на форму диаметром 26 см):
- 250 г муки
- 125 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 1 ст.л. холодной воды
- 75 г сыра (моцарелла)
- по щепотке соли и перца
Для начинки "Мастер Шеф" Валерия Матрохина взяла следующие ингредиенты:
- кукуруза консервированная - 1 банка
- моцарелла – 100 г
- чеддер или другой твердый сыр – 100 г
- яйца – 4 шт.
- молоко или сливки – 300 г
- соль и перец – по вкусу
Также можно добавить примерно 100 г любимой начинки (звезда "Мастер Шеф" добавила немного панчетты и сладкого перца, также вкусно будет с курицей, грибами, цуккини).
Замороженное сливочное масло "Мастер Шеф" Валерия Матрохина натирает на крупной терке, добавляет к просеянной муке и быстро перетирает до текстуры панировочных сухарей.
Добавляем к крошке мелко натертую моцареллу, внутри делаем углубление, добавляем яйцо, холодную воду, соль, перец и быстро замешиваем тесто до однородности. Готовое тесто заворачиваем в пленку и оставляем на 20 минут в холодильнике.
Для заливки (крем-приз) "Мастер Шеф" Валерия Матрохина смешивает до однородности молоко с яйцами, добавляет соль и перец по вкусу.
Раскатываем охлажденное тесто и выкладываем его в форму, формируя дно и бортики пирога. Делаем на тесте проколы вилкой.
На тесто выкладываем половину натертых сыров, затем начинку по вашему выбору, кукурузу, заливаем крем-призом, посыпаем остальным сыром и отправляем пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 40 минут.
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