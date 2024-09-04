Самое время заготовить на зиму зелень, в частности укроп и петрушку, поэтому судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво дал украинцам полезный совет.

На своей странице в Instagram неизменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как он заготавливает на зиму укроп и петрушку.

Лучший способ сохранить вкус, пользу и цвет зелени – это заморозка, но чтобы их потом удобно было использовать "Мастер Шеф" У Эктора Хименес-Браво есть свой маленький секрет.

Сначала укроп и петрушку хорошо вымываем, просушиваем от воды, удаляем грубые стебли.

После этого мелко нарезаем зелень. Можно замораживать укроп и петрушку по отдельности, а можно, как судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, смешать их.

Нарезанную зелень "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает рядом на пищевую пленку, далее заворачивает ее в рулетик, чтобы ничего не выпадало, а затем заворачивает улиткой, как на видео. После этого замораживаем укроп с петрушкой, а потом используем всю зиму, пока не появится свежая зелень.

Ранее судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с украинцами рецептом простого, вкусного и освежающего кофейного коктейля. Для этого нам понадобится растворимый кофе, мед, кипяток, лед и молоко.

Шеф-повар смешивает растворимый кофе (в сухом виде) с медом, добавляет кипяток и блендером с насадкой венчик сбивает смесь в стойкую пену.

На дно стакана насыпаем лед, наливаем молоко, сверху выкладываем взбитый кофе с медом – и отличный напиток, который подарит вам бодрость, невероятный вкус и аромат готов.

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