В результате ужесточения правил и требований еще больше украинцев не сможет выйти вовремя на пенсию.

С 1 января 2025 года в Украине вступят в силу усиленные пенсионные правила в соответствии с изменениями, принятыми в 2017 году. Это приведет к тому, что еще больше украинцев не сможет выходить на пенсию в 60 лет в запланированные сроки.

Об этом сообщается в ПФУ.

Так, с 1 января 2025 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 32 лет стажа вместо нынешних 31 года. Это ужесточение правил продолжится: с 2026 года требование возрастет до 33 лет стажа, с 2027 года — до 34 лет, а с 2028 года — до 35 лет.

Увеличатся также требования по выходу на пенсию в 63 года. Пока нужно иметь 21 год стажа, но со следующего года это требование возрастет до 22 лет. В 2026 году потребуется 23 года стажа, в 2027 году – 24 года, а с 2028 года – 25 лет стажа для достижения пенсионного возраста в 63 года.

Минимальное требование для получения пенсии останется на уровне 15 лет стажа и дальше. Однако, если у вас 15 лет стажа, но не хватает лет для получения пенсии в 60 или 63 года, вам придется работать до 65 лет.

Напомним, что с января 2022 года минимальная пенсия выросла с 1934 до 2361 грн, что составляет прирост на 22%. Однако этого увеличения было недостаточно, чтобы компенсировать уровень инфляции. В результате, лица, получающие минимальную пенсию, понесли наибольшие потери.

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