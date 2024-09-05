Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Лиза Глинская поделилась универсальным рецептом пирога, в который можно добавлять персики, нектарины, абрикосы или сливы.

Победительница одного из сезонов, экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить нежный йогуртовый пирог с персиками.

Для теста "Мастер Шеф" Лиза Глинская берет следующие ингредиенты:

яйца (комнатной температуры) – 2 шт.

йогурт белый густой 3% – 250 г

сливочное масло 82% (комнатной температуры) – 110 г

мука – 250 г

разрыхлитель - 8 г

сахар – 100 г

ванильный сахар – по желанию

Для начинки нам понадобится:

персики или нектарины – 5 шт. (можно также заменить сливами или абрикосами)

малина - 100 г

сахарная пудра для украшения

Сначала сливочное масло, сахар, ванильный сахар и яйца "Мастер Шеф" Елизавета Глинская Глинская в миске смешивает венчиком до однородности. Следом добавляем белый йогурт и снова перемешиваем.

После этого всыпаем муку с разрыхлителем и венчиком вымешиваем тесто до однородности.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская Глинская для приготовления этого пирога использовала круглую форму диаметром 28 см. Смазываем форму сливочным маслом и немного припыляем мукой.

Каждый персик разрезаем на восемь ломтиков и выкладываем их сверху на тесто, сверху добавляем малину и выпекаем пирог в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 40-45 минут. Режим лучше всего подойдет подогрев снизу и сверху или только снизу.

Готовый пирог "Мастер Шеф" Елизавета Глинская Глинская посыпает сахарной пудрой – и можно нарезать.

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